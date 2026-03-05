미·이란 접촉설과 경제지표 호조에 뉴욕증시 상승 마감

▲ 뉴욕증시

4일(현지시간) 미국 뉴욕 증시가 중동 긴장 속에서도 미국과 이란의 물밑 접촉설, 경제지표 호조 등에 힘입어 상승 마감했습니다.이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 238.14포인트(0.49%) 오른 48,739.41에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 52.87포인트(0.78%) 내린 6,869.50에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 290.79포인트(1.29%) 오른 22,807.48에 각각 마감했습니다.대형 기술주가 상승 흐름을 주도했습니다.테슬라와 아마존은 각각 3.44%, 3.95% 올랐고, 엔비디아도 1.66%, 메타도 1.93%씩 상승했습니다.미국과 이란 간 분쟁이 예상보다 일찍 끝날 수도 있다는 기대감에 위험자산 선호 심리가 일부 살아났습니다.미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이스라엘의 공습 다음날 이란 정보당국이 제3국을 통해 미 중앙정보국(CIA)에 분쟁 종식을 위한 협상을 제안했다고 보도했습니다.여기에 미국의 민간 고용도 시장 전망치를 넘어 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나면서 증시 상승세에 힘을 보탰습니다.미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 집계에 따르면 2월 미국의 민간기업 고용이 전월 대비 6만 3천 명 증가했습니다.이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(4만 8천 명)를 웃도는 수치로, 2025년 7월 이후 가장 큰 증가 폭입니다.이란 사태가 예상보다 단기간에 끝날 수 있다는 전망이 나오면서 투자심리가 개선되는 모습입니다.이틀 연속 급등했던 국제유가는 숨 고르기에 들어갔고, 가상화폐 가격은 올랐습니다.ICE 선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 81.40달러로 전장 대비 보합에 머물렀고, 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 0.1% 오른 배럴당 74.66달러에 거래를 마쳤습니다.비트코인 가격은 상승세를 이어가 7% 이상 올라 7만 3천 달러를 넘어섰습니다.이더리움은 9% 넘게 올라 2천140달러선에서 거래됐습니다.급등했던 미 달러화 가치는 3거래일 만에 하락했습니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 전 거래일보다 0.3% 하락한 98.93을 기록했습니다.웰스파고 투자연구소의 스콧 렌은 추가 확전 위험은 여전히 존재하지만, 시장의 위험회피 심리 확대는 단기간에 그칠 가능성이 크다고 분석했습니다.피터 오펜하이머 팀은 보고서에서 중동 전쟁과 인공지능(AI)으로 인한 시장 혼란에 대한 우려로 위험 자산이 '상당한 역풍'을 맞고 있지만, 근본적인 경제 회복력과 견조한 수익 성장세로 하락 폭은 제한적일 것이라고 전망했습니다.