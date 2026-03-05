뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] 초유의 '공중 접촉사고'…F-16C 추락 원인 살펴보니

김태훈 국방전문기자
작성 2026.03.05 06:57 조회수
PIP 닫기
<앵커>
 
지난달 말, 우리 공군 F-16C 전투기 한 대가 경북 영주의 산악지역에 추락하는 사고가 있었습니다. 공중에서 전투기들이 나란히 비행하다가 부딪히는 접촉사고가 원인이었던 것으로 확인됐습니다.

김태훈 국방전문기자입니다.

<기자>

지난달 25일 저녁 7시 반쯤, 공군 충주기지 소속인 F-16C 전투기 1대가 야간 비행훈련 중 경북 영주시의 산악지역에 추락했습니다.

조종사는 비상탈출해 무사했고, 추락 현장 일대에는 산불이 났습니다.

추락 사고는 F-16C 2대가 나란히 비행하다가 1번기 왼쪽 날개의 연료탱크가 2번기 오른쪽 날개에 부딪히면서 발생한 것으로 확인됐습니다.

공군 관계자는 "1번기가 2번기에 과하게 근접해서 비행하는 바람에 공중에서 접촉사고가 난 거"라고 설명했습니다.

사고 당시 두 전투기는 조종사들이 비행 중 육안으로 다른 전투기의 외관을 검사하는 '전투 피해 점검' 절차를 수행하고 있었습니다.

공군 관계자는 "전투 피해 점검 중 지정된 훈련 공역의 경계와 가까워지자 전투기들이 선회하는 과정에서 접촉이 발생했다"고 말했습니다.

"야간 훈련이라서 조종사들은 야간투시경을 착용했는데 1번기 조종사가 거리와 접근 각도를 정확하게 판단하지 못한 것 같다"고 이 관계자는 덧붙였습니다.

결과적으로 충돌을 당한 2번기는 조종계통이 먹통이 되면서 추락했고, 충돌을 유발한 1번기는 경미한 손상을 입은 채 기지로 복귀한 것으로 나타났습니다.

조종사 과실 사고로 결론낸 공군은 조종사들을 대상으로 야간투시경 착용 등을 교육하고, 중단했던 충주기지의 비행 훈련을 재개할 방침입니다.

지난해 3월 KF-16 포천 오폭에서 시작된 공군의 사고는 1년 동안 KA-1, C-130, F-35, T-50에 이어서 F-16C까지 기종을 넘나들며 빈발해 대책이 필요하다는 지적이 나옵니다.

(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 이예솔)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지