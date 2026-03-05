다주택자 대출 잔액 103조…절반은 서울·경기에 집중

다주택자가 받은 대출 잔액이 100조 원을 넘어선 가운데 서울 강남·강동 등 주요 주거지역을 중심으로 대출이 집중된 것으로 나타났습니다.



다주택자 대출은 최근 정부의 주택시장 안정 정책과 맞물려 주요 관리 대상으로 거론되고 있습니다.



오늘(5일) 국회 정무위원회 소속 강민국 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 올해 1월 말 기준 다주택자 대출(전세대출·이주비·중도금대출 포함) 잔액은 102조 9천억 원으로 집계됐습니다.



다주택자는 대출 신규 취급 당시 세대 기준으로 2주택 이상을 보유했거나, 1주택 보유 상태에서 주택 구입 목적의 주택담보대출을 받은 개인 차주를 의미합니다.



지역별로 보면 서울과 경기 등 주요 주택시장 지역에 대출이 집중됐습니다.



서울(20조 원)과 경기(31조 9천억 원)를 합한 대출 잔액은 51조 9천억 원으로 전체의 절반가량(50.4%)을 차지했습니다.



서울만 보면 대출 잔액은 2024년 말 16조 5천억 원에서 1년여만에 21% 증가한 20조 원으로 집계됐습니다.



서울에서는 강동구가 1조 9천억 원으로 가장 많았고 강남구(1조 7천억 원), 서초구·성동구(각 1조 3천억 원), 양천구(1조 2천억 원), 송파구·동대문구(각 1조 1천억 원) 등 주요 주거지역의 대출 잔액이 큰 것으로 나타났습니다.



금융권 관계자는 "주택 가격이 높은 수도권과 서울 인기 주거지역을 중심으로 다주택자 대출이 집중되는 경향이 있다"고 말했습니다.



담보 유형별로는 아파트 담보대출이 대부분을 차지했습니다.



아파트 담보대출 잔액은 91조 9천억 원으로 전체의 89.3%였고 비아파트 담보대출은 11조 원(10.7%) 수준이었습니다.



대출 구조를 보면 원리금 분할상환 방식이 대부분이었습니다.



분할상환 대출은 95조 7천억 원으로 전체의 93.0%를 차지했고 만기일시상환은 7조 2천억 원(7.0%) 수준이었습니다.



금융당국은 다주택자의 일시상환 구조 주담대와 주거용 임대사업자 대출에 대한 회수 방안을 검토하며 매물 출회를 유도한다는 방침입니다.



다만 주담대 통계에는 전세대출, 이주비 대출 등이 다 포함됐기 때문에 규제 대상이 될 순수 주택 구입 목적 주담대 규모는 수백억 원 수준에 그칠 것이란 게 금융권 관측입니다.



다주택자 대출 규제가 주택시장 안정에 미칠 효과와 전월세 시장에 대한 영향 등을 두고 정책적 논의도 이어지고 있습니다.



강민국 의원은 "다주택자 대출의 상당수가 원리금 분할상환 구조인 점 등을 고려해 규제 효용성을 면밀히 고려해야 한다"며 "(임대료 인상 등으로) 자칫 무주택자의 전월세 시장을 어렵게 할 수 있다"고 말했습니다.



다주택자 규제로 매물이 늘고 가격이 하락하면 실거주자가 이를 매수해 전월세 수요가 줄고 그로 인해 전월세 가격도 안정화될 수 있다는 반박도 나옵니다.