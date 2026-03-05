상설특검 90일 활동 종료…수사 성과 발표 예정

▲ 안권섭 특별검사

'관봉권 띠지 폐기 의혹'과 '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹'을 수사한 상설 특검팀이 오늘(5일) 오후 2시 기자회견을 열고 수사 결과를 발표합니다.지난해 12월 본격 수사에 나선 특검팀은 한 차례 수사 기간을 연장해 90일간 수사를 진행했습니다.특검팀은 쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹과 관련해, 지난달 27일 엄희준 검사를 직권남용 권리행사 방해 및 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 혐의로, 김동희 검사를 직권남용 혐의로 각각 불구속 기소했습니다.또, CFS 엄성환 전 대표이사와 정종철 현 대표이사, CFS 법인을 근로자퇴직급여보장법(퇴직금법) 위반 혐의로 기소했습니다.특검팀은 서울남부지검의 관봉권·띠지 폐기 의혹 관련해, 신응석 당시 서울남부지검장을 참고인 신분으로, 이희동 당시 서울남부지검 1차장검사와 최재현 당시 검사, 김정민·남경민 당시 수사관을 피의자 신분으로 불러 조사한 바 있습니다.특검팀은 이들을 상대로 윗선으로부터 관봉권·띠지 은폐 지시 등이 있었는지 조사했지만 별다른 혐의점을 발견하지 못한 것으로 알려졌습니다.특검팀은 수사 기한 내 조사를 마치지 못한 의혹에 대해선 경찰로 사건을 이첩할 전망입니다.(사진=연합뉴스)