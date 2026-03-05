"사건 조작, 살인보다 나쁜 짓"…"위험한 선동"

<앵커>



이재명 대통령이 '쌍방울 대북송금 사건'과 관련해 김성태 전 회장이 자신에게 돈을 건넨 적 없다고 말했다는 내용의 보도를 언급하며 검찰을 정면 비판했습니다. 증거조작, 사건 조작은 살인보다 더 나쁘다고 했는데 민주당은 검찰의 조작 기소라며 국정조사로 밝히겠다고 목소리를 높였고, 국민의힘은 위험한 선동이라고 비판했습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 SNS에 올린 글입니다.



'쌍방울 대북송금 사건'과 관련한 김성태 전 쌍방울 회장의 녹취록에 대해 보도한 한 온라인 기사를 공유하면서 "정의실현을 하라고 국민이 맡긴 수사기소권으로 누군가를 죽이고 빼앗고 감금하기 위해 하는 증거조작, 사건조작은 강도나 납치 살인보다 더 나쁜 짓"이라고 적었습니다.



해당 보도는 김 전 회장이 측근에게 "이 대통령에게 돈 준 사실이 없다", "검찰 마음대로 기소권을 갖고 장난 친다"고 말했다는 녹취록을 법무부가 감찰 과정에서 확보했다는 것입니다.



민주당도 대북송금 수사가 답을 정해 놓은 조작이었음을 입증하는 증거라면서 검찰의 공소 취소를 요구하고, 국정조사를 추진하겠다고 했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 저열한 정치검찰의 조작 기소 진상을 규명하는 것은 이제 국회의 의무입니다.]



반면, 국민의힘은 이 대통령의 글은 공권력에 대한 불신을 키우는 위험한 선동이라고 비판했습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 검찰의 조작 기소로 억울한 누명을 썼다면 재판을 재개해 법정에서 입증하시기 바랍니다.]



법 왜곡죄 등 '사법 3법'에 대해 "갑작스러운 대변혁이 과연 국민에게 도움이 되는지 심사숙고를 부탁한다'고 말했던 조희대 대법원장을 놓고도 여야는 공방을 벌였습니다.



정청래 민주당 대표는 '사법개혁에 대한 저항군 우두머리 역할'이냐며 조 대법원장의 사퇴를 촉구했고, 일부 범여권 의원들은 탄핵 추진을 공언했습니다.



국민의힘은 노골적 사법부 겁박이자 이 대통령 공직선거법 사건에 대한 대법원의 유죄 취지 파기환송을 겨냥한 보복이라고 맞섰습니다.



