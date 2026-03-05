뉴스
편의점에서 골드바 5천만 원어치 훔쳐 달아난 직원 구속

유영규 기자
작성 2026.03.05
▲ 골드바 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

청주 흥덕경찰서는 편의점에서 수천만 원 상당의 골드바를 훔친 혐의(특정범죄가중처벌법상 절도 등)로 40대 종업원 A 씨를 구속했다고 4일 밝혔습니다.

A 씨는 지난달 3∼10일 자신이 근무하는 청주시 흥덕구의 한 편의점에서 총 5천만 원 상당의 골드바 15개(10돈짜리 5개·1돈짜리 10개)를 훔쳐 달아난 혐의를 받습니다.

당시 해당 편의점은 설 특판 행사로 골드바를 판매 중이었으며, A 씨는 지인들에게 골드바를 판매하겠다고 업주를 속인 뒤 본사에서 골드바를 발주받아 범행한 것으로 나타났습니다.

A 씨는 수백만 원 상당의 문화상품권과 현금 등을 편의점에서 훔친 혐의도 있습니다.

그는 업주로부터 보증금 등의 명목으로 3천만 원을 빌린 상태였으며, 범행 후 그대로 잠적한 것으로 알려졌습니다.

업주의 신고를 받고 추적에 나선 경찰은 지난달 28일 경북 구미에서 A 씨를 체포했습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 조만간 검찰에 넘길 방침입니다.
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
