동료 병사 270명 돈 떼먹고 도박 탕진…법원, 20대에 징역형

▲ 광주지법

군 복무 중에도 인터넷 도박을 끊지 못하고 소속 부대와 동료 병사를 상대로 갖은 범죄를 저지른 20대 남성이 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.광주지법 형사5단독 지혜선 부장판사는 변조공문서행사, 사기, 상습도박 등 혐의로 기소된 A(24) 씨에게 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했다고 어제(4일) 밝혔습니다.재판부는 2년간의 보호관찰과 160시간의 사회봉사 명령도 내렸습니다.A 씨는 공군 사병으로 복무하던 2024년 5월 당직사령실에 보관된 개인 휴대전화를 사용할 목적으로 군사경찰대 출석요구서를 변조, 행사한 혐의로 기소됐습니다.그는 청소년 시기부터 빠져있던 '스포츠 도박'을 하려고 휴대전화를 돌려받을 거짓 구실을 꾸며냈습니다.공소사실에 따르면 A 씨는 판돈을 마련하고자 동료 병사 270여 명으로부터 총 956만 원을 빌려서 떼어먹기도 했습니다.재판부는 "각 범행의 죄질이 무겁고 대부분의 피해자로부터 용서받지 못했다"며 "다만, 피해자별 피해금이 크지는 않고 제대 후 성실히 살 것을 약속하는 점 등을 참작했다"고 판시했습니다.(사진=연합뉴스)