"가격 더 오를까 걱정돼서"…1,800원 돌파에도 '북새통'

호르무즈 해협 봉쇄로 국제 유가가 급등하면서 조만간 우리 생활 경제에도 여파가 몰아닥칠 거라는 걱정이 많습니다. 벌써 서울 시내 휘발유 평균 가격이 리터당 1,800원을 돌파했고, 기름은 안 쓰는 산업이 거의 없다 보니까 물가 전반을 올릴 수 있다는 우려도 나옵니다.



홍영재 기자입니다.



서울 시내의 한 주유소, 기름을 넣으려는 차량들로 빈자리가 없습니다.



호르무즈 해협 봉쇄로 기름값이 더 오를 거라는 걱정에 운전자들이 주유소를 찾은 것입니다.



[이현운/서울 양천구 : 전쟁 때문에 그렇죠. 기름 수급이 좀 어려울 것 같더라고. 기름 더 오를 거라고 자꾸 얘기를 하니까 걱정이 돼서 왔어요.]



어제(4일) 오후 4시 기준 서울 지역 주유소의 평균 휘발유 가격은 리터당 1,842원으로 하루 만에 54.8원이 뛰었습니다.



1,800원을 넘어선 것은 지난해 12월 이후 3달 만입니다.



전국 평균 휘발유 가격도 리터당 54원 오른 1,777원대였고, 경유 가격은 1,728원으로 90원 넘게 급등했습니다.



국제 유가는 보통 2~3주의 시차를 두고 국내 시장에 반영되지만, 미리 주유하려는 소비자들에다 주유소에 기름을 공급하는 대리점이 선제적 물량 확보에 나서면서 기름값을 끌어올린 것으로 분석됩니다.



[안국헌/대한석유협회 실장 : 소비자도 그렇고 주유소도 그렇고 대리점도 그렇고 다 가수요가 발생되다 보니까, 이제 재고 소진 기간이 되게 짧아진 거죠. 그러다 보니까 이제 인상된 가격이 계속 반영될 수밖에 없는.]



문제는 유가상승이 물가 상승과 성장둔화로 이어진다는 것입니다.



현대경제연구원은 올해 연평균 유가가 평균 80달러가 되면 소비자물가 상승률은 0.4%p 더 오를 것으로 예상했습니다.



전쟁이 길어지며 평균 100달러까지 간다면, 물가 상승률은 1.1%p, 경제성장률까지 0.3%p 하락할 것으로 전망됐습니다.



고유가 흐름에 다시 1,470원대 진입한 환율 상승세가 더해진다면, 물가 상승이 더 가팔라져 경기가 큰 타격을 입을 수 있다는 우려가 나옵니다.



