뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"어뢰로 이란함 격침…트럼프 암살시도 지휘관 제거"

김용태 기자
작성 2026.03.05 06:08 조회수
PIP 닫기
<앵커>

미국이 인도양에서 잠수함 어뢰로 이란 전함을 격침했고, 트럼프 대통령을 암살하려고 했던 이란 부대의 지휘관을 제거했다고 밝혔습니다. 전쟁에서 승리하고 있다고 자신감을 드러내면서 며칠 안에 이란 영공을 완전히 장악할 거라고 전망했습니다.

오늘(5일) 첫 소식 워싱턴 김용태 특파원이 보도합니다.

<기자>

미국 국방부가 공개한 영상입니다.

미 잠수함이 인도양에서 이란 함정을 어뢰로 공격해 침몰시키는 장면입니다.

미국은 2차 세계대전 이후 처음으로 어뢰로 적군 함정을 격침시켰다고 의미를 부여했습니다.

[댄 케인/미 합참의장 : 미 해군 고속 공격 잠수함이 1945년 이후 처음으로 '마크 48' 어뢰 한 발로 적 전투함을 격침 시켰습니다.]

미 중부사령부도 이란 군함 20척 이상을 격침시켰다고 밝혔습니다.

헤그세스 미 국방장관은 미국이 자비 없이 승리하고 있다면서 이스라엘군과 합동으로 이란 영공을 며칠 내 완전히 장악할 것이라고 말했습니다.

트럼프 대통령을 암살하려고 했던 이란 부대 지휘관도 제거했다고 주장했습니다.

[피트 헤그세스/미 국방부(전쟁부) 장관 : 트럼프 대통령 암살을 시도했던 부대의 지휘관이 추적 끝에 사살되었습니다. 이란은 트럼프 대통령을 암살하려 했지만, 결국 트럼프 대통령이 승리했습니다.]

미국은 이란의 미사일과 드론 발사가 감소하고 있다며 이란은 미국보다 오래 버틸 수 없다고 자신했습니다.

헤그세스 장관은 북한이 이번 전쟁을 비판한 것과 관련해서는 간접적인 경고 메시지를 보냈습니다.

[피트 헤그세스/미 국방부(전쟁부) 장관 : 우리는 이란의 핵 야망에 대응할 것이며, 그 과정에서 충분한 신호를 보내게 될 것입니다.]

백악관은 북한 관련 입장 변화는 없다고 선을 그었습니다.

백악관은 또 트럼프 대통령이 쿠르드족 지도자들과 접촉한 것은 사실이라고 말했습니다.

[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 트럼프 대통령은 이라크 북부에 있는 우리의 기지와 관련해 쿠르드 지도자들과 통화를 했습니다.]

다만 이란 체제 전복을 위해 쿠드르족 무장 세력을 지원할 수 있다는 언론 보도에 대해서는 사실이 아니라고 부인했습니다.

(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김종미)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김용태 기자 사진
김용태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지