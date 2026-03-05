미, 이란 타격 와중에 남미 카르텔 겨냥 군사력 투입

▲ 미 남부사령부 엑스에 공개된 헬기 이륙 모습

미국 도널드 트럼프 행정부가 대규모 대(對)이란 군사작전과 동시에 남미에서의 조직범죄 소탕에 돌입했습니다.미 남부사령부는 에콰도르 당국과 함께 마약 밀매 카르텔을 겨냥한 합동 군사 행동을 전개한다고 4일(현지시간) 밝혔습니다.프랜시스 도너번 미 남부사령부 사령관은 사령부 엑스(X·옛 트위터)에 "3일 에콰도르와 미국 군은 에콰도르 내 지정 테러 조직을 대상으로 작전을 개시했다"라며 "이번 작전은 중남미 카리브해 지역 파트너 국가들이 마약 테러라는 재앙에 맞서 싸우겠다는 의지를 보여주는 확고한 사례"라고 적었습니다.엑스에 함께 공유한 30초 분량 동영상에는 지상에서 걷고 있는 사람들과 공중 감시 자산을 동원한 모습이 담겼습니다.미군은 작전 지역 및 규모를 포함한 구체적 세부 사항을 공개하지는 않았습니다.미 정부는 '로스 초네로스'와 '로스 로보스' 등 에콰도르 주요 범죄 조직을 '외국 테러 단체'(Foreign Terrorist Organizations·FTO)로 지정하고, 이들을 국가 안보를 위협하는 군사적 타격 대상으로 간주하고 있습니다.다니엘 노보아 에콰도르 대통령은 자신의 엑스에 "마약 테러와 불법 채굴에 맞서 새로운 단계로 넘어간다"라며 "미국을 포함한 지역 동맹국과 합동 작전을 수행할 것이며, 우리는 범죄자들이 어디에 있든 강력하게 대응할 것"이라고 썼습니다.친미(親美) 외교 노선을 견지하는 우파 성향의 노보아 에콰도르 정부는 트럼프 미 정부와 우호 관계를 유지하며 안보 문제에서 자주 협력해 왔습니다.지난달 노보아 대통령은 에콰도르 경찰·군대를 지원하기 위한 외국 "특수부대의 일시적 국내 투입"을 허용할 것을 외교부에 지시하기도 했습니다.에콰도르는 과거 해안 도시 만타에 미군 기지를 뒀다가 2008년 좌파 성향의 라파엘 코레아 전 정부 시절 '외국군사 기지 설치 및 외국 군 주둔 금지'를 골자로 한 헌법 개정을 했습니다.미군은 이후 에콰도르에서 철수했습니다.세계 최대 코카인 공급국인 콜롬비아와 페루 사이에 있는 에콰도르는 최근 몇 년 새 마약 밀매 갱단 간 세력 다툼의 장으로 변모했습니다.트럼프 행정부는 앞서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출과 멕시코 당국의 카르텔 우두머리 '엘 멘초' 제거 지원 등 중남미에서 공세적인 활동을 전개해 왔습니다.(사진=미 남부사령부 엑스 동영상 캡처, 연합뉴스)