이스라엘 국방 "이란 반정부 시위 등 상황 변화로 공격 당겨져"

▲ 이스라엘군 정보국을 방문한 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부장관

이란에 대한 공격이 반정부 시위를 비롯한 상황 변화로 예정보다 앞당겨졌다고 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관이 4일(현지시간) 밝혔습니다.카츠 장관은 군 정보국을 방문해 "작전은 원래 올해 중반께로 계획됐었다"며 "그러나 몇 주간 이어진 (이란) 반정부 시위를 비롯한 새로운 상황과 환경 때문에 2월로 앞당겨졌다"고 말했습니다.그는 정보장교들에게 "여러분은 정보 전선에서 시시각각 엄청난 진전을 보였다"며 "정보국의 활약은 미국과 공조와 이어진 환상적 공습 개시를 도왔다"고 평가했습니다.카츠 장관의 이날 발언은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 끈질긴 설득이 도널드 트럼프 미국 대통령의 '전쟁 결심'에 큰 원동력이 됐다는 잇따른 언론 보도 내용과 맞닿습니다.미국 정치전문매체 악시오스는 네타냐후 총리가 이란 공격 닷새 전인 지난달 23일 트럼프 대통령에게 전화로 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 회의 일정을 알리면서 '단 한 차례의 대규모 공습으로 이란 지도부를 제거할 수 있다'는 취지로 설득했다고 보도했습니다.같은 시점에 스위스 제네바에서 8개월 만에 재개된 미국과 이란의 핵협상은 진전을 보지 못했습니다.외교적 해법 가능성이 사실상 소진됐다고 판단한 트럼프 대통령은 지난달 27일 오후 군사행동을 최종 승인했고 약 11시간 후 공습이 시작됐다고 악시오스는 전했습니다.(사진=이스라엘 국방부 제공, 연합뉴스)