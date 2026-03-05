뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

다들 발 묶였는데 홀로…봉쇄망 뚫고 한국 오는 중

SBS 뉴스
작성 2026.03.05 07:49 수정 2026.03.05 07:50 조회수
PIP 닫기
중동의 무력 충돌로 호르무즈 해협이 봉쇄됐죠.

유조선 한 척이 봉쇄 직전 극적으로 해협을 빠져나왔단 소식이네요?

말레이시아 국적의 원유 운반선 '이글 벨로어호' 얘기입니다.

지난달 28일, 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 근처에서 "모든 선박은 통과할 수 없다"며 경고 방송을 쏟아내던 그 일촉즉발의 순간, 해당 선박은 기지를 발휘해 무사히 해협을 빠져나왔습니다.

당시 실시간 항로 추적 사진을 보면, 많은 상선이 통과하지 못하고 페르시아만 쪽에 발이 묶여 있었는데요.

유독 이 유조선만 속도를 높여 해협을 유유히 빠져나왔고 이 모습이 소셜미디어에 퍼지면서 누리꾼들 사이에서 큰 화제가 됐습니다.

이 배가 주목을 받은 이유는 우리 기업인 HD현대오일뱅크와 계약된 선박이기 때문인데요.

실려 있는 원유만 200만 배럴인데 우리나라 하루 원유 소비량과 맞먹는 엄청난 양이거든요.

만약 이 배가 발이 묶였다면 그만큼 우리도 피해를 입을 뻔한 상황이었던 거죠.

현재 이글 벨로어호는 아라비아해를 지나 오는 20일 대산항 도착을 목표로 순항 중입니다.

(화면출처 : 마린트래픽, 온라인 커뮤니티)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지