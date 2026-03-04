뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

호르무즈 해협서 컨테이너선 1척 발사체 공격 받아 화재

백운 기자
작성 2026.03.04 22:56 조회수
호르무즈 해협서 컨테이너선 1척 발사체 공격 받아 화재
▲ 호르무즈 해협

호르무즈 해협에서 선박 한 척이 확인되지 않은 발사체에 맞아 화재가 발생했다고 영국해사무역기구(UKMTO)가 4일(현지시간) 밝혔습니다.

영국해사무역기구는 이 선박이 오만 북쪽 2해리 지점에서 동쪽으로 향하던 중 미확인 발사체에 맞았고, 이어 엔진실에 화재가 발생했다고 설명했습니다.

선원들은 퇴선해 탈출했으며 부상자는 보고되지 않았습니다.

AFP, 로이터 통신은 해운 소식통들을 인용해 이 선박은 몰타 선적의 컨테이너선 사핀 프레스티지호로, 아랍에미리트(UAE) 간투트항에서 출발해 사우디아라비아 제다로 항해 중이었다고 전했습니다.

AFP에 따르면 지난 24시간 동안 UAE와 오만 해안에서 선박이 발사체에 맞은 것은 이번이 세 번째입니다.

앞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협에 대한 통제권을 완전히 확보하고 있다고 주장하면서 이 항로를 지나는 선박은 미사일이나 드론 피해를 볼 위험이 있다고 경고했습니다.

걸프 해역(페르시아만)의 입구에 있는 호르무즈 해협은 전 세계 원유 해상 수송량의 20∼30%를 차지하는 세계 최대의 에너지 요충지입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지