뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

러 LNG 수송선, 리비아 인근서 침몰…러 "우크라 공격"

백운 기자
작성 2026.03.04 22:47 수정 2026.03.04 22:49 조회수
러 LNG 수송선, 리비아 인근서 침몰…러 "우크라 공격"
▲ 러시아 LNG 수송선

러시아에서 액화천연가스(LNG)를 싣고 가던 러시아 선적 수송선이 지중해에서 폭발한 뒤 침몰했다고 AFP, 로이터 통신 등이 4일(현지시간) 보도했습니다.

리비아 항만청 등에 따르면 러시아 SMP테크매니지먼트가 운용하는 아크틱 메타가즈 호는 전날 밤 리비아 시르테 항구 북쪽 해역에서 갑작스러운 폭발과 함께 화재에 휩싸인 뒤 침몰했습니다.

전원 러시아인인 선원 30명은 모두 구조됐습니다.

아크틱 메타가즈호는 앞서 러시아 무르만스크항에서 약 6만 2천t의 LNG를 싣고 이집트 사이드항으로 가던 중으로 알려졌습니다.

이 선박은 미국과 영국, 유럽연합(EU) 등의 제재 대상에 올라 있었습니다.

러시아 교통부는 이 선박이 리비아 해안에서 출발한 우크라이나 드론 보트의 공격을 받았다며 "테러이자 해적행위로 국제법 위반"이라고 주장했습니다.

러시아의 주장이 사실이라면 이번 공격은 우크라이나가 러시아 LNG선을 직접 공격한 첫 사례가 됩니다.

로이터 통신은 이번 사건으로 이란 상황으로 이미 영향을 받은 국제 시장의 불확실성이 더 커질 것이라고 전망했습니다.

리비아 국영 석유공사는 이와 관련해 성명에서 "리비아 항구들은 정상적으로 운영되고 있으며 이번 사고가 지역 시장의 석유 공급이나 석유·가스 운송에 영향을 주지는 않았다"고 밝혔습니다.

(사진=EPA, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지