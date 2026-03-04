러 LNG 수송선, 리비아 인근서 침몰…러 "우크라 공격"

▲ 러시아 LNG 수송선

러시아에서 액화천연가스(LNG)를 싣고 가던 러시아 선적 수송선이 지중해에서 폭발한 뒤 침몰했다고 AFP, 로이터 통신 등이 4일(현지시간) 보도했습니다.리비아 항만청 등에 따르면 러시아 SMP테크매니지먼트가 운용하는 아크틱 메타가즈 호는 전날 밤 리비아 시르테 항구 북쪽 해역에서 갑작스러운 폭발과 함께 화재에 휩싸인 뒤 침몰했습니다.전원 러시아인인 선원 30명은 모두 구조됐습니다.아크틱 메타가즈호는 앞서 러시아 무르만스크항에서 약 6만 2천t의 LNG를 싣고 이집트 사이드항으로 가던 중으로 알려졌습니다.이 선박은 미국과 영국, 유럽연합(EU) 등의 제재 대상에 올라 있었습니다.러시아 교통부는 이 선박이 리비아 해안에서 출발한 우크라이나 드론 보트의 공격을 받았다며 "테러이자 해적행위로 국제법 위반"이라고 주장했습니다.러시아의 주장이 사실이라면 이번 공격은 우크라이나가 러시아 LNG선을 직접 공격한 첫 사례가 됩니다.로이터 통신은 이번 사건으로 이란 상황으로 이미 영향을 받은 국제 시장의 불확실성이 더 커질 것이라고 전망했습니다.리비아 국영 석유공사는 이와 관련해 성명에서 "리비아 항구들은 정상적으로 운영되고 있으며 이번 사고가 지역 시장의 석유 공급이나 석유·가스 운송에 영향을 주지는 않았다"고 밝혔습니다.(사진=EPA, 연합뉴스)