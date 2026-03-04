튀르키예 "영공 향하던 이란발 미사일 격추"

▲ 이란 미사일 발사 (자료사진)
튀르키예는 4일(현지시간) 이란에서 발사돼 튀르키예로 향하던 미사일이 격추됐다고 밝혔습니다.
튀르키예 국방부는 이날 성명에서 "이라크와 시리아 영공을 거쳐 튀르키예 영공으로 향하던 탄도미사일이 동부 지중해에 배치된 북대서양조약기구(NATO·나토) 공군 및 방공시스템에 의해 신속하게 격추, 무력화됐다"고 밝혔습니다.
이어 요격용 미사일 잔해가 튀르키예 남부 하타이주의 되르티올 지역에 떨어졌다면서 "사상자는 없다"고 전했습니다.
또 "영토와 영공 수호를 위해 필요한 모든 조치를 단호하고 주저 없이 하겠다"며 "어떤 적대적 행위에도 대응할 권리가 있다"고 경고했습니다.
이란의 미사일이 미군이 주둔 중인 튀르키예 남부의 인지를르크 공군기지를 노렸을 수 있다는 추측도 나옵니다.
이란은 지난달 28일 시작된 미국과 이스라엘의 자국 공격에 대응해 주변 중동 국가의 미군 기지 등을 공격하고 있습니다.
이란은 그러나 나토 가입국인 튀르키예에 대해서는 군사행동을 자제해왔습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
