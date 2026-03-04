뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

튀르키예 "영공 향하던 이란발 미사일 격추"

백운 기자
작성 2026.03.04 22:29 조회수
튀르키예 "영공 향하던 이란발 미사일 격추"
▲ 이란 미사일 발사 (자료사진)

튀르키예는 4일(현지시간) 이란에서 발사돼 튀르키예로 향하던 미사일이 격추됐다고 밝혔습니다.

튀르키예 국방부는 이날 성명에서 "이라크와 시리아 영공을 거쳐 튀르키예 영공으로 향하던 탄도미사일이 동부 지중해에 배치된 북대서양조약기구(NATO·나토) 공군 및 방공시스템에 의해 신속하게 격추, 무력화됐다"고 밝혔습니다.

이어 요격용 미사일 잔해가 튀르키예 남부 하타이주의 되르티올 지역에 떨어졌다면서 "사상자는 없다"고 전했습니다.

또 "영토와 영공 수호를 위해 필요한 모든 조치를 단호하고 주저 없이 하겠다"며 "어떤 적대적 행위에도 대응할 권리가 있다"고 경고했습니다.

이란의 미사일이 미군이 주둔 중인 튀르키예 남부의 인지를르크 공군기지를 노렸을 수 있다는 추측도 나옵니다.

이란은 지난달 28일 시작된 미국과 이스라엘의 자국 공격에 대응해 주변 중동 국가의 미군 기지 등을 공격하고 있습니다.

이란은 그러나 나토 가입국인 튀르키예에 대해서는 군사행동을 자제해왔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지