이스라엘 F-35, 이란군 유인기 공중전 격추

백운 기자
작성 2026.03.04 21:19 조회수
▲ 이스라엘 이란 공격 확대

이스라엘 공군의 F-35I가 이란 테헤란 상공에서 이란군의 경공격 제트기 야크(Yak)-130 1대를 공중전에서 격추했다고 블룸버그 통신이 4일(현지시간) 보도했습니다.

보도에 따르면 이스라엘군은 이 공중전이 이날 벌어졌다고 밝히며 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.

블룸버그 통신은 "F-35 기종이 공중전에서 유인 군용기를 처음 격추한 사례"라고 전했습니다.

이 공중전이 근접 공중전이었는지 장거리 미사일로 격추했는지는 확인되지 않았습니다.

이스라엘 공군으로서도 1985년 시리아 미그-23 격추 이후 41년 만에 실전에서 기록한 유인기 공대공 격추입니다.

5세대 스텔스 전투기 F-35는 미국을 포함, 전 세계 20개국이 운용하고 있으며 이 기종을 2016년부터 인도해 현재 48대를 보유했습니다.

초기 주문량은 모두 50대이며 2024년 25대를 추가로 주문했습니다.

이스라엘은 공중급유기를 동원해 F-35의 작전 반경을 이란, 예멘 등 중동 전역으로 넓혔습니다.
