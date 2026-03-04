뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

최고 스타의 출사표…"김혜성과 맞대결 기대"

이성훈 기자
작성 2026.03.04 21:37 조회수
PIP 닫기
<앵커>

대회 최고 스타, 일본의 오타니 선수도 2회 연속 우승을 향한 출사표를 던졌는데요. LA 다저스팀 동료 김혜성 선수와 맞대결에도 기대감을 드러냈습니다.

이성훈 기자입니다.

<기자>

평가전 2경기에서 5타수 무안타에 그쳤지만, 오타니는 컨디션에 문제가 없다고 자신했습니다.

[오타니 쇼헤이/WBC 일본 대표팀 지명타자 : 마지막까지 확실하게 컨디션을 조율해서 최고의 상태로 대회에 임하고 싶습니다.]

LA 다저스팀 동료인 김혜성에 대해선 칭찬과 덕담을 건넸습니다.

[오타니 쇼헤이/WBC 일본 대표팀 지명타자 : 김혜성 선수를 주목하고 있습니다. (김혜성과는) 항상 즐겁게 지내고 있는데, 이번 맞대결은 서로에게 좋은 기회가 될 거라고 생각합니다.]

일본과 정상을 다툴 우승 후보들은 무서운 화력을 뽐냈습니다.

저지와 하퍼, 슈워버 등 슈퍼스타가 총출동한 미국은, 샌프란시스코와 첫 평가전에서 홈런 2방 포함 19안타를 터뜨려 15대 1 완승을 거뒀습니다.

미국에 버금가는 타선을 구축한 도미니카 공화국도 미국과 똑같이 19안타를 터뜨려 완승을 거뒀습니다.

디트로이트와 4대 4로 맞선 4회 소토와 마차도, 카미네로가 세 타자 연속 아치를 그려 수도, 산토도밍고의 홈팬들을 열광시켰습니다.

(영상편집 : 황지영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지