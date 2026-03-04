이 대통령 "사건 조작, 살인보다 나쁜 짓"…"위험한 선동"

<앵커>



이재명 대통령이 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 증거 조작과 사건 조작은 살인보다 더 나쁘다며 검찰을 정면으로 비판했습니다. 민주당은 국정조사로 검찰의 조작 기소를 밝히겠다며 목소리를 높였고, 국민의힘은 위험한 선동이라며 반발했습니다.



박재연 기자의 보도입니다.



<기자>



이재명 대통령이 오늘(4일), SNS에 올린 글입니다.



'쌍방울 대북송금 사건'과 관련한 김성태 전 쌍방울 회장의 녹취록에 대해 보도한 한 온라인 기사를 공유하면서 "정의 실현을 하라고 국민이 맡긴 수사기소권으로 누군가를 죽이고 빼앗고 감금하기 위해 하는 증거 조작, 사건 조작은 강도나 납치 살인보다 더 나쁜 짓"이라고 적었습니다.



해당 보도는 김 전 회장이 측근에게 "이 대통령에게 돈 준 사실이 없다", "검찰 마음대로 기소권을 갖고 장난친다"고 말했다는 녹취록을 법무부가 감찰 과정에서 확보했단 겁니다.



민주당도 대북송금 수사가 답을 정해 놓은 조작이었음을 입증하는 증거라면서 검찰의 공소 취소를 요구하고, 국정조사를 추진하겠다고 했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 저열한 정치검찰의 조작 기소 진상을 규명하는 것은 이제 국회의 의무입니다.]



반면, 국민의힘은 이 대통령의 글은 공권력에 대한 불신을 키우는 위험한 선동이라고 비판했습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 검찰의 조작 기소로 억울한 누명을 썼다면 재판을 재개해 법정에서 입증하시기 바랍니다.]



법 왜곡죄 등 '사법 3법'에 대해 갑작스러운 대변혁이 과연 국민에게 도움이 되는지 심사숙고를 부탁한다고 말했던 조희대 대법원장을 놓고도 여야는 공방을 벌였습니다.



정청래 민주당 대표는 '사법 개혁에 대한 저항군 우두머리 역할'이냐며 조 대법원장의 사퇴를 촉구했고, 일부 범여권 의원들은 탄핵 추진을 공언했습니다.



국민의힘은 노골적 사법부 겁박이자, 이 대통령 공직선거법 사건에 대한 대법원의 유죄 취지 파기환송을 겨냥한 보복이라고 맞섰습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우·김영환, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 강윤정)