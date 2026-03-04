"한국대사관입니다" 긴박한 연락…1,200㎞ 탈출 해냈다

<앵커>



미국과 이스라엘의 이란 공격이 계속되는 가운데, 이란에 체류하고 있던 우리 국민 23명이 어젯(3일)밤 투르크메니스탄으로 무사히 대피했습니다. 이스라엘에서도 모두 113명이 이집트로 안전하게 이동했습니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



그제 새벽, 이란 수도 테헤란에 있는 한국대사관 앞.



이란을 빠져나가려는 한국 교민들의 줄이 길게 늘어섰습니다.



이란 곳곳에서 폭격의 굉음이 울리는 긴박한 상황.



이란 교민 23명은 대사관이 마련한 버스에 올라 육로로 1천200km 떨어져 있는 투르크메니스탄으로 출발했습니다.



일행 중에는 이란에서 활동하는 프로축구 선수 이기제 씨와 이란 여자배구 대표팀의 이도희 감독도 있었습니다.



[이도희/이란 여자배구 국가대표팀 감독 : 출발하기 하루 전날 대사관 근처에 굉장히 큰 폭격이 있었고, 그래서 사실 굉장히 큰 굉음이 저희에게 들려서 많이 긴장하고 있었는데 그래도 저희가 빠르게 잘 빠져나온 것 같습니다.]



주이란 한국대사관과 투르크메니스탄에 급파된 외교부 신속대응팀의 공조로 교민들은 1박 2일간 이동해 무사히 국경을 넘었습니다.



[이도희/이란 여자배구 국가대표팀 감독 : 경기가 취소되면서 이스파한이란 지방에 있었습니다. 그런데 빠르게 대사관에서 연락을 주셔서 바로 대사관으로 가게 됐고….]



이스라엘 체류 국민 66명도 현지 대사관이 마련한 버스를 타고 어제 이집트로 대피했습니다.



단체 관광객을 비롯한 이스라엘 단기 체류자 47명도 이집트 국경에서 합류해 모두 113명이 탈출에 성공했습니다.



바레인과 이라크에서도 우리 국민 각각 2명이 사우디아라비아와 튀르키예로 안전하게 이동했습니다.



(영상편집 : 정성훈, 디자인 : 황세연, 화면제공 : 외교부)