이틀 동안 950조 증발했다…코스피 급락하더니 환율은

박재현 기자
작성 2026.03.04 20:15
<앵커>

우리 증시는 전쟁의 직격탄을 맞았습니다. 코스피가 오늘(4일) 12% 폭락하며 역대 최대 하락 폭을 기록했습니다. 이틀 동안 무려 1,150포인트가 빠지면서, 코스피는 5,000선 초반까지 내려앉았습니다.

박재현 기자입니다.

<기자>

코스피는 어제보다 12%, 698포인트 폭락한 5,093으로 장을 마쳤습니다.

지난 2001년 9·11 테러 때보다도 더 크게 하락하며 역대 최대 하락률을 기록했습니다.

코스피는 개장 직후 급락하며 어제에 이어 매도 사이드카가 발동됐고, 8% 이상 하락하면서 거래를 20분간 중단시키는 서킷브레이커까지 발동됐습니다.

코스피 서킷브레이커는 지난 2024년 8월 이후 약 19개월 만으로 역대 7번째입니다.

삼성전자가 11% 하락해 17만전자가 됐고, SK하이닉스도 9% 빠지면서 85만 원대 아래로 내려앉았습니다.

코스피 전체 950개 종목 가운데 900개 이상이 하락했습니다.

코스피는 이틀간 1,150포인트 하락하며 한 달 전 수준으로 돌아갔고 950조 원이 넘는 시가총액이 증발했습니다.

코스닥 지수 역시 서킷브레이커가 발동됐고 결국 14% 폭락한 978로 마감하며 한 달여 만에 천스닥 자리를 잃었습니다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 유가 급등과 전쟁 장기화 우려가 커지면서 투자 심리가 얼어붙은 건데, 코스피는 일본과 타이완 등 다른 아시아 증시보다 더 큰 폭으로 내렸습니다.

[주원/현대경제연구원 연구본부장 : 해외 시장 수요가 위축될 거다. 그럼 그동안에 우리 수출 기업들에 대한 미래에 대한 기대치가 낮아질 수밖에 없고 그런 것들이 주가에 반영이 되는 걸로….]

안전 자산 선호 현상에 환율은 급등세를 이어갔습니다.

원·달러 환율은 어제보다 10원 오른 1,476원으로 주간 거래를 마쳤습니다.

앞서 어젯밤 야간 거래에선 심리적 마지노선인 1,500원을 넘기도 했는데, 2009년 글로벌 금융위기 이후 17년 만입니다.

(영상취재 : 강동철·배문산·양지훈, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 이연준)

