"이란 잔뜩 심어놔 함선 반파될 뻔" 미군마저 당한 정체

<앵커>



트럼프 대통령은 군사력을 동원해 호르무즈 해협을 지나는 유조선들을 호위하겠다고 했지만, 현실적으로는 쉽지 않습니다. 해안에는 미사일, 바다에는 기뢰와 잠수정까지 있어, 미 해군이 해협에 진입하는 건 자충수가 될 거라는 분석도 나옵니다.



이어서 유수환 기자입니다.



<기자>



사우디아라비아와 이란 사이에 있는 좁은 바닷길인 호르무즈 해협은 가장 좁은 곳의 폭이 33km에 불과합니다.



이마저도 수심이 얕고 암초 지대가 많아 실제 항해가 가능한 수로는 양방향으로 각각 3km 정도입니다.



그렇다 보니 대형 유조선들은 평소에도 이란 영해를 지나게 됩니다.



트럼프 대통령이 해군이 유조선을 호송하겠다고 밝혔지만, 말처럼 쉬운 일이 아닙니다.



우선 이란은 호르무즈 해협 바다는 물론이고 주변 해안까지 촘촘하게 지대함 미사일 체계를 구축해 놨습니다.



또, 좁은 해협에 특화된 고속정과 잠수정도 다수 보유하고 있습니다.



[장지향/아산정책연구원 지역연구센터장 : 해협이 너무 좁아 가지고 이란 혁명수비대는 고속정을 타고 날아다니거든요. 예전에 우리 배를 나포하기도 했었고요.]



바닷속에 설치하는 해상 기뢰도 위협적입니다.



[백승훈/한국외대 중동연구소 전임연구원 : 이란·이라크 전쟁 때, 이란이 기뢰를 잔뜩 심어놓은 적이 있었거든요. 미국 함선이 한 번 반파될 뻔한 적이 있어요.]



저가 자폭 드론으로 근거리에서 유조선이나 호위함을 쉽게 공격할 수도 있습니다.



[백승훈/한국외대 중동연구소 전임연구원 : 저비용 고효율이죠. 드론은 2천, 3천만 원짜리인데, (유조선의) 보험료를 다 끌어 올리고, 비대칭 전력을 지정학적으로 이용하는 이란이 싸우는 방법이죠.]



이란·이라크 전쟁 당시인 지난 1987년 5월엔, 호르무즈 해협에서 유조선을 호송하던 미 해군 USS스타크호가 이라크 전투기가 쏜 미사일 2발에 맞아 미군 37명이 사망하는 큰 피해를 입기도 했습니다.



당시보다 군사력이 강화된 이란의 현실을 고려할 때 해군의 유조선 호송은 자충수가 될 가능성이 높다는 지적이 나옵니다.



(영상편집 : 이승열)