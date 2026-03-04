뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] 두 번째 피해자 사인 '급성 약물중독'…처방 약물 성분 검출

이세현 기자
작성 2026.03.04 18:21 조회수
[단독] 두 번째 피해자 사인 '급성 약물중독'…처방 약물 성분 검출
▲ 약물 연쇄 살인 피의자 김 씨

약물 연쇄 살인 사건의 두 번째 사망자 부검 결과, 사인은 '급성 약물 중독'으로 밝혀졌습니다.

경찰은 국립과학수사연구원으로부터 두 번째 피해자의 몸에서 피의자 김 씨가 처방받았던 향정신성 약물과 유사한 성분이 검출됐다는 부검 결과를 통보받았습니다.

부검 결과서에는 '피해자가 음주 상태에서 향정신성 약물을 복용해 위험이 커졌다'는 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다.

두 번째 피해자는 지난달 9일 서울 강북구 모텔에서 김 씨가 약물을 탄 뒤 건넨 숙취해소제를 마신 후 사망했습니다.

다음날, 모텔 신고를 받고 출동한 경찰은 김 씨를 상해치사 혐의로 긴급체포하고 주거지를 긴급 압수수색했습니다.

김 씨의 집에선 벤조디아제핀계 약물을 비롯한 여러 향정신성 약물이 발견됐습니다.

경찰 조사 결과 김 씨는 인공지능 서비스 챗GPT(ChatGPT)에 '수면제와 술을 같이 먹으면 어떤가', '얼마나 같이 먹으면 위험한가', '죽을 수도 있나' 등을 물은 정황이 발견됐습니다.

이를 토대로 경찰은 김 씨가 술을 마신 상태에서 약을 복용할 경우 위험할 수 있다는 사실을 사전에 인지한 것으로 판단했습니다.

경찰은 김 씨에게 살인의 고의가 있었다고 보고 지난달 19일, 살인과 특수상해, 마약물 관리법 위반 혐의로 검찰에 구속 송치했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이세현 기자 사진
이세현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지