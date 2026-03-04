[단독] 'GPU 절도' 피의자 구속 송치…훔친 물건 가격 속여 팔아

▲ 복면 남성 GPU 절도 장면

복면을 쓴 채 매장 유리문을 부수고 들어가 고가의 컴퓨터 그래픽처리장치(GPU)들을 훔쳐 달아난 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다.경기 평택경찰서는 특수절도 혐의를 받는 40대 남성 A 씨를 오늘(4일) 오전 구속 송치했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난달 22일 평택 청북읍의 한 컴퓨터 부품 매장에 침입해 1천700만 원 상당의 GPU 3개를 훔쳐 달아난 혐의를 받습니다.A 씨는 범행 당시 복면으로 얼굴을 가리고 단단한 물체에 구멍을 낼 때 쓰는 '해머드릴'까지 이용해 GPU를 훔친 것으로 드러났습니다.A 씨가 GPU 3개를 훔치는 데 걸린 시간은 90초도 채 걸리지 않았습니다.신고를 받고 추적에 나선 경찰은 범행 이튿날 오후 충북 진천의 한 모텔에서 A 씨를 검거했습니다.A 씨는 훔친 GPU 3개 중 2개를 중고거래 플랫폼을 통해 판매한 것으로 조사됐는데, 이 중 200만 원 상당의 '불칸 5080' 모델을 산 구매자가 A 씨에게 사기를 당했다며 진정을 접수한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.A 씨는 범행 당일 경기 오산에서 구매자를 만나 훔친 GPU를 직거래했는데 이때 A 씨가 모델명을 '5080'보다 더 비싼 '5090'으로 속여서 판 것으로 파악됐습니다.두 모델은 300만 원의 시세 차이가 나는 것으로 알려졌는데, A 씨는 자신이 훔친 GPU를 급매하기 위해 중고거래 플랫폼에 올라온 '구매글'을 뒤져보며 피해자를 물색한 것으로 드러났습니다.A 씨는 범행 과정에서 제품의 일련번호인 '시리얼 넘버'가 적힌 스티커를 떼어내고, GPU가 담긴 종이상자까지 버린 것으로 전해졌습니다.진정을 접수한 인천 부평경찰서는 사건을 A 씨 주소지 관할인 경기 평택경찰서로 이첩했습니다.한편 A 씨는 자신이 피해를 본 리딩방 사건과 관련해 경찰이 빠르게 수사를 해줬으면 해서 생성형 AI에게 자문해 절도를 벌인 것으로 조사됐습니다.A 씨는 "챗GPT에 물어보니 '리딩방 피해 계좌에 훔친 돈을 송금하면, 절도 사건 수사를 하면서 자연스레 리딩방 사건 수사도 한꺼번에 해줄 것'이라는 답변을 받았다"고 진술했습니다.아울러 A 씨는 범죄 수익금 590만 원을 리딩방 투자 사기로 피해를 본 계좌에 입금했다고 주장했습니다.수원지검 평택지청으로 A 씨를 송치한 경찰은 휴대전화 포렌식 결과 분석을 이어가는 한편, 사기 혐의와 관련해서도 들여다볼 방침입니다.