제주 1천563가구에 고효율 '히트펌프' 보급…사전 수요조사

▲ 히트펌프 보급사업 수요조사 홍보물

올해 제주지역 1천500여 가구에 고효율 공기열 히트펌프가 보급됩니다.제주도는 기후에너지환경부의 '2026년 난방 전기화 사업'에 따른 히트펌프 보급사업 사전 수요조사를 실시한다고 밝혔습니다.히트펌프 보급사업은 기존의 가스·기름 보일러를 외부 공기의 열을 흡수·압축해 고온의 열에너지로 전환하는 설비인 고효율 공기열 히트펌프로 교체하는 사업입니다.올해 정부 예산 총 144억 4천800만 원 가운데 92.2%에 달하는 133억 2천800만 원이 제주에 집중 배정됐습니다.제주에 예산이 집중된 것은 재생에너지 보급률이 높아 히트펌프와의 연계 효과가 크기 때문이라고 도는 설명했습니다.올해 제주 보급 목표는 1천563가구이며, 최소 3㎾ 이상의 태양광 발전시설을 설치했거나 설치 예정인 단독·연립주택이 설치 대상입니다.지원금은 가구당 설치비 최대 1천400만 원 중 70%인 980만 원이며, 자부담은 30%인 420만 원입니다.정부는 1분기 안에 히트펌프 사용자가 계절·시간대별 요금과 일반용 요금 중 유리한 쪽을 선택할 수 있는 요금 체계를 마련할 계획입니다.(사진=제주도 제공, 연합뉴스)