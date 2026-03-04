[자막뉴스] "누구도 통과 못 해!" 일촉즉발 그때…유유히 빠져나온 한국행 유조선 '화제'

미국과 이스라엘의 공격으로 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하기 직전 극적으로 해협을 통과한 한국행 유조선이 화제를 모으고 있습니다.



오늘(4일) HD현대오일뱅크 쪽 설명을 종합하면, 지난달 26일 이라크 남부 알바스라항을 떠난 말레이시아 국적 원유 운반선 '이글 벨로어호'는 이틀 뒤인 지난달 28일 호르무즈 해협을 통과했습니다.



이 날은 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 인근을 지나는 상성들을 향해 무선으로 "어떤 선박도 호르무즈 해협을 통과할 수 없다"고 경고 방송을 송출해 실제 운항 차질이 시작되던 긴박한 시점이었습니다.



절체절명의 위기 상황에서 이글 벨로어호는 순간적으로 속도를 높이는 기지를 발휘해 해협을 무사 통과할 수 있었다고 합니다.



페르시아만과 오만만을 연결하는 좁은 해협인 호르무즈 해협은 주요 중동 국가들의 핵심 해상 수출입 통로로 전 세계 해상 운송 원유의 약 20%가 통과하는 것으로 알려져 있습니다.



이글 벨로어호같은 초대형 유조선이 통과할 수 있는 구역은 모두 이란 영해에 맞닿아 있습니다.



당시 상황을 포착한 실시간 선박 위치·항로 사진을 보면, 많은 선박이 호르무즈 해협을 통과하지 못하고 페르시아만 쪽에 발이 묶인 가운데, 이글 벨로어호만 유유히 해협을 빠져나온 것으로 나옵니다.



이 사진은 소셜미디어를 통해 확산하며 누리꾼들의 이목을 끌고 있습니다.



이글 벨로어호의 목적지는 충남 서산 대산항입니다.



HD현대오일뱅크가 원유 수송을 위해 계약한 선박으로, 원유 200만 배럴을 싣고 있습니다.



한국의 하루 원유 소비량 280~290만 배럴에 맞먹는 수준의 물량입니다.



이글 벨로어호는 오는 20일 선적 원유를 대산항에 하역한 뒤, 인근 HD현대오일뱅크 공장에서 정제 과정을 거칠 예정입니다.



