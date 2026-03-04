중동 긴장 고조에…해수부, 노조와 선원 안전 확보 방안 논의

▲ 해수부와 노조 간담회

해양수산부는 중동 상황으로 인한 선원 안전 대책을 논의하기 위해 선원 노조와 오늘(4일) 오전 해양수산부에서 간담회를 열었다고 밝혔습니다.이번 간담회는 중동 해역에 취항하는 다수의 선원 노조로 구성된 전국해운노동조합협의회와 전국해상선원노동조합연맹의 요청으로 마련됐습니다.간담회에서 노조는 호르무즈 인근 해역 선원의 안전을 위해 생필품, 선원 교대 지원, 상황 악화 시 현지 선원 안전 확보 방안 수립 등을 건의했습니다.현지 선원들의 불안감을 해소하기 위해 정부의 적극적인 정보 공유도 요청했습니다.해수부는 페르시아만, 오만만 등 호르무즈 인근 해역에 머무르고 있는 선원과 선박의 명단을 확보해 안전 사항과 관련된 내용을 매일 확인하고 있습니다.중동 상황이 장기화할 경우 이들의 안전을 확보하기 위한 방안 역시 마련할 계획입니다.3일 오후 4시부터는 선원 비상 상담 소통창구를 운영해 선원들의 고충, 불편 사항 등을 직접 접수합니다.해수부는 현장에서 문제가 발생하는 경우 해양수산부에 공유해 줄 것을 노조에 요청했습니다.해수부는 다음 주 초 김성범 장관 직무대행의 주재로 노·사·정 간담회를 추가로 엽니다.김혜정 해운물류국장은 "해수부는 앞으로도 노사와 긴밀히 소통하면서 중동 상황에서 국적 선사와 선원의 안전 관리에 최선을 다하겠다"며 "노조 역시 우리 선원과 선박의 안전을 위해 최선을 다해달라"고 말했습니다.(사진=해양수산부 제공, 연합뉴스)