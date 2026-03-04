뉴스
[여담야담] '윤 어게인' 뒤섞인 장외집회…친한계 징계 '새 불씨'

SBS 뉴스
작성 2026.03.04 16:55
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● 국힘 장외투쟁 돌입

박성준/더불어민주당 의원
"정치에서 가장 중요한 건 내부 통합과 자기 세력 강화"
"국힘 장외집회, 정확한 메시지도 드러나지 않아"
"이 대통령 거부권 행사 요구는 정치적 수사일 뿐"
"'사법 3법', 법조계에서도 오래전부터 요구해 온 것"

김용태/국민의힘 의원
"'윤 어게인'과 절연 없는 장외투쟁은 '정신승리'일 뿐…지역순회 윤 어게인 파티"
"내일 당장 총선하면 민주당이 과반의석 가져갈 것"
"윤 어게인 반성 없는 대여투쟁은 의미 없어"
"이 대통령, 사법 3법 거부권 행사할 가능성 낮아"


● '친한' 8 윤리위 제소~● "해당행위"vs"해장행위"

박성준/더불어민주당 의원
"정치는 정치적으로 풀어야…국힘, 정치 없이 징벌만 해"

김용태/국민의힘 의원
"국힘 지도부 '해당행위' 주장은 일관성 없어"
--------------------------------------------

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
