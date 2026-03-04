[이슈대담] 몰아치는 미국, 버티는 이란…'중동 전쟁' 어디로

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 백승훈 한국외대 중동연구소 전임연구원, 손석민 SBS 논설위원

● 이슈대담



백승훈 / 한국외대 중동연구소 전임연구원

"미 공습으로 이란 미사일 발사 능력 크게 저하돼"

"이란, 중동 주변국 공격하는 건 장기전 피하려는 속내"

"중동 주변국, 직접 개입할 가능성 높지 않아"

"전쟁 중 이란 시민 봉기 발생하면 '최악' 상황 우려"

"이란 반격에 미군 희생 늘면 전쟁 길어질 수 있어"

"강경파 모즈타바가 후계로 확정되면 '최악'의 시나리오"

"트럼프, '이란 선제 공격 예방' 주장..증거 못 내놔"

"트럼프, 중간선거 패배 유력한 상황에서 이란 공격"

"이란 사례 본 북한, 핵 절대 포기하지 않을 것"



손석민 / 논설위원

"트럼프 이란 공격, 대중국 견제용 가능성..미중 정상회담 앞두고 시진핑 압박 의도"

"한국 주식시장, 9.11 테러 때보다 더 큰 충격"

"북한을 베네수엘라·이란과 직접 비교하는 건 무리"

"미, 지정학적 위치 등 고려하면 북 공격 쉽지 않아"

"북, 핵을 정권 생존에 직결되는 문제로 인식"



