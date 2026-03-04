[현장영상] 타이어 끌고 가는 차량에 '기겁' 도로에서 목격된 '아슬아슬' 주행자들

포항의 한 번화가를 달리던 제보자는 이상한 차량을 발견했습니다. 차량 오른쪽 바퀴 부근에 또 다른 바퀴 두 개가 낀 채로 주행하고 있었는데요.



운전자는 이를 인지하지 못한 듯 보였는데 제보자가 창문을 열어 상황을 알렸지만, 운전이 미숙해 보이는 운전자는 긴장한 채 앞만 보고 달릴 뿐이었습니다.



아찔한 장면은 대구에서도 포착됐습니다. 도로를 주행 중이던 제보자 뒤로 빠르게 달려오던 전동 킥보드가 중앙선을 넘어 추월을 시도한 겁니다. 하지만 그 순간 맞은편에서 차량이 나타났고, 급히 방향을 튼 킥보드는 결국 단독 사고로 이어졌습니다.



도로에서 목격된 아슬아슬한 주행자들을 현장영상에 담았습니다.



