뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] 타이어 끌고 가는 차량에 '기겁' 도로에서 목격된 '아슬아슬' 주행자들

작성 2026.03.04 18:15 조회수
PIP 닫기
포항의 한 번화가를 달리던 제보자는 이상한 차량을 발견했습니다. 차량 오른쪽 바퀴 부근에 또 다른 바퀴 두 개가 낀 채로 주행하고 있었는데요.

운전자는 이를 인지하지 못한 듯 보였는데 제보자가 창문을 열어 상황을 알렸지만, 운전이 미숙해 보이는 운전자는 긴장한 채 앞만 보고 달릴 뿐이었습니다.

아찔한 장면은 대구에서도 포착됐습니다. 도로를 주행 중이던 제보자 뒤로 빠르게 달려오던 전동 킥보드가 중앙선을 넘어 추월을 시도한 겁니다. 하지만 그 순간 맞은편에서 차량이 나타났고, 급히 방향을 튼 킥보드는 결국 단독 사고로 이어졌습니다.

도로에서 목격된 아슬아슬한 주행자들을 현장영상에 담았습니다.

(취재: 김희정 / 구성: 양현이 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지