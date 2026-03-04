"이제 충주맨 아냐" 벌써 구독자 70만 명대…충TV 추월 눈앞

충주시청 공식 유튜브 '충TV'를 이끌다 공직을 떠난 김선태 씨가 개인 채널 개설 이틀 만에 70만 명 이상의 구독자를 모으며 압도적인 영향력을 증명하고 있습니다.



오늘(4일) 오후 2시 40분 기준, 김 씨의 개인 유튜브 채널 '김선태'의 구독자 수는 74만 명을 기록했습니다.



개설 직후 수천 명이었던 구독자는 무서운 속도로 늘어나, 조만간 자신이 키워낸 '충TV'(77만 4천 명)의 구독자 수도 추월할 것으로 보입니다.



온라인상에서는 김 씨의 실시간 구독자 변화를 중계하는 별도의 채널이 등장할 정도로 뜨거운 관심을 받고 있습니다.



특히 충TV의 후임자인 최지호 주무관이 전날 드라마 '추노'를 패러디해 "선태야, 나의 선태야"라는 댓글을 남기며 화제성을 더했습니다.



김 씨는 채널에 올린 첫 영상에서 퇴사 이유를 묻는 말에 "가장 큰 이유는 돈을 더 벌고 싶었기 때문"이라고 솔직하게 답해 눈길을 끌었습니다.



전문가들은 이러한 폭발적인 반응에 대해 '대리 만족' 심리가 작용했다고 분석합니다.



충TV 관련 논문을 썼던 정장용 국립한국교통대학교 교수는 "딱딱한 공무원 사회에서 보여준 김 씨의 행보가 대중에게는 '꽉 막힌 현실에서의 탈출구'처럼 받아들여지며 강력한 팬덤 현상을 만든 것"이라고 진단했습니다.



'충주맨'으로 스타덤에 올랐던 김 씨는 지난달 13일 사직서를 제출했으며, 지난달 28일 자로 의원면직 처리됐습니다.



충TV는 짧은 호흡의 기획과 특유의 'B급' 감성, 현장감 있는 편집으로 구독자를 거의 100만명까지 끌어모은 바 있습니다.