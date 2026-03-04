[자막뉴스] 차남 모즈타바 등장에 전의 '활활'…발톱 숨겨온 냉혈한 행적 봤더니

미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 이란 최고지도자 하메네이의 후계자로 그의 차남인 모즈타바 하메네이가 선출됐다고 외신이 보도했습니다.



이란 반정부 매체 이란 인터내셔널 등에 따르면 이란 전문가회의는 현지시간 3일 차기 지도자로 모즈타바를 선출했습니다.



이란의 최고 지도자는 헌법에 따라 국민이 선출한 88명의 고위 성직자로 구성된 전문가회의에서 비밀투표로 과반수 찬성을 얻은 사람이 선출됩니다.



매체는 이번 회의에서 이란 혁명수비대의 압박이 있었다고 전했습니다.



모즈타바는 이란의 종교 중심지인 콤의 신학교에서 시아파 신학을 가르치는 중견 성직자입니다.



아버지와 마찬가지로 이란의 강경 보수 진영에 속하는 인물로 알려져 있는데 미국 타임지에 따르면 공식 정부 직책을 맡은 적은 없지만 막후에서 상당한 영향력을 행사해왔다고 합니다.



영국 가디언도 그를 하메네이의 '문지기'로 평가했습니다.



모즈타바는 하메네이의 4남 2녀 중 차남입니다.



이슬람 혁명을 주도한 루홀라 호메이니 최고 지도자 생전에 모즈타바는 콤에서 성직자 교육을 받고 평범한 성직자로 생활했습니다.



1989년 호메이니가 사망하고 부친이 권력을 잡자, 아버지의 눈과 귀 역할을 시작했습니다.



미국은 2019년 모즈타바가 아버지를 대신해 혁명수비대 산하 '바시즈' 민병대와 긴밀히 협력했다는 이유로 자산 동결 등의 제재를 가했습니다.



당시 미국은 모즈타바가 사실상 최고 지도자를 대변한다고 평가했습니다.



바시즈는 2009년 대통령 부정선거 논란 반정부 시위, 2022년 히잡 의문사 관련 반정부 시위 등을 탄압하는 데 주도적인 역할을 했습니다.



모즈타바는 하메네이의 자금줄로 꼽히던 비밀 국영기업 '세타드' 운영에도 깊이 관여한 것으로 알려졌습니다.



하메네이 일가는 이슬람 혁명 과정에서 몰수된 자산을 관리하기 위해 설립된 세타드를 관장하며, 막대한 부를 쌓은 것으로 전해졌습니다.



반면 일각에서는 모즈타바가 오히려 미국 등 서방과 대화 가능성이 있는 인물이라는 상반된 평가도 나옵니다.



미국 뉴욕타임스는 모즈타바와 가까운 정치인 압돌레자 다바리가 모즈타바에 대해 사우디아라비아의 실질적 통치자인 무함마드 빈 살만과 유사한 개혁적인 입장을 취할 수 있다고 말했다고 전했습니다.



