금감원 "디지털·IT 사전 예방 감독…고위험사 선별 집중 검사"

▲ 금융감독원

금융감독원은 올해 디지털·IT부문 금융감독의 최우선 가치를 '소비자 보호'에 두고 사고 개연성이 큰 고위험사를 선별해 집중 관리하겠다고 밝혔습니다.금감원은 오늘(4일) 서울 여의도 본원에서 전자금융업자·가상자산사업자·협회 관계자 등 약 350명이 참석한 가운데 '2026년도 디지털·IT부문 금융감독 업무설명회'를 열고 이같이 설명했습니다.이종오 디지털·IT 부문 부원장보는 "정보유출과 전산장애가 빈발하고 클라우드·소프트웨어 공급망을 통한 IT 리스크 확산 위험이 상존한다"면서 "올해 디지털·IT부문의 최우선 가치를 소비자 보호에 둘 것"이라고 강조했습니다.이어 "금융소비자들이 안심하고 거래할 수 있는 디지털 금융환경을 조성하겠다"며 "사후 조치 위주였던 IT 리스크 감독 패러다임을 사전예방 중심으로 전환하겠다"고 약속했습니다.금감원은 사고 개연성이 높은 고위험사를 선별해 핀포인트·테마검사를 실시해 집중적으로 관리할 예정입니다.지난달부터는 사이버 위협 정보를 신속 수집·전파하는 통합관제시스템(FIRST)도 가동해 금융업권의 선제적 리스크 관리도 유도하고 있습니다.사고 발생 시 소비자 피해를 최소화하고 서비스를 빠르게 정상화할 수 있도록 '디지털 복원력' 강화에 힘쓰고, 빅테크 계열 대형 전자금융업자의 위험관리와 내부통제도 면밀히 점검할 계획입니다.이밖에 디지털자산시장 신뢰 회복을 위해 내부통제·전산시스템 개선을 유도하고 정부의 디지털자산기본법 마련도 적극 지원하겠다고 밝혔습니다.안전한 디지털 금융환경 조성을 위해 사고 발생 시 소비자 피해 확산을 막을 수 있는 금융사고 대응 가이드라인을 마련하고, 합동 재해복구 전환훈련에 상호금융·대체거래소·클라우드서비스 제공자 등까지 포함해 확대 실시할 예정입니다.이 부원장보는 "혁신은 책임과 균형을 이룰 때 지속 가능하므로 금융사가 AI 위험관리와 윤리 의식, 내부통제를 갖춰야 한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)