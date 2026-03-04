뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김혜경 여사, 필리핀 'K팝 댄스' 대회 참석…"열정 감동적"

박예린 기자
작성 2026.03.04 14:04 조회수
김혜경 여사, 필리핀 'K팝 댄스' 대회 참석…"열정 감동적"
▲ 이재명 대통령과 필리핀을 국빈방문한 김혜경 여사가 4일 마닐라 메트로폴리탄 극장에서 열린 '모두의 케이팝' 행사에서 시상 후 발언을 하고 있다.

필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 현지시간 4일 K팝 춤 경연대회를 찾아 참가자들을 격려했습니다.

김 여사는 이날 오전 마닐라 메트로폴리탄 극장에서 열린 '모두의 K팝 축제' 행사에 참석했습니다.

이 행사는 K팝 커버댄스 팀들이 춤 실력을 겨루는 한국문화원 주최 대회로 2023년부터 열렸습니다.

이날은 본선에 오른 4개 팀이 경쟁했으며 유명 댄서 리아킴이 심사위원을 맡았습니다.

김 여사는 경연이 끝난 뒤 무대로 올라와 참가자들과 하이파이브를 했고, 우승팀이 발표되자 직접 시상하고 함께 기념 촬영을 했습니다.

우승팀에게는 한국행 왕복 항공권 티켓과 한국의 유명 춤 레이블 '원밀리언 스튜디오' 교습권이 주어졌습니다.

김 여사는 시상식에서 "열정적인 우리 참가자들도 감동적이었지만 객석에 계신 여러분이 더욱더 감동적이었다"며 "너무 축하드린다"고 했습니다.

이어 "이렇게 훌륭한 팀이 많은데 어떻게 딱 한 팀에게만 한국에 갈 기회를 줄 수 있나. 정말 말도 안 된다"며 "모두에게 기회를 주는 게 어떻겠느냐"고 제안해 관중의 박수를 받았습니다.

안귀령 청와대 부대변인은 "현지 학생들과 K팝 팬들이 모여들어 1천 석 규모의 행사장이 관객들로 가득 찼다"며 "김 여사는 박수로 리듬을 맞추며 공연에 몰입한 모습으로 참가자들을 응원했다"고 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지