거래소 "코스닥 상장폐지 강화…퇴출기업 증가 주의해야"

▲ 여의도 KRX 한국거래소

한국거래소는 코스닥 시장에서 퇴출 제도를 강화함에 따라 상장폐지 기업이 빠르게 늘 수 있으니 투자자들이 주의해야 한다고 오늘(4일) 당부했습니다.거래소는 이날 낸 보도자료에서 코스닥 부실기업의 신속하고 엄정한 퇴출을 위해 '코스닥 상장폐지 집중관리단'을 가동하고 실질심사 사유 확대, 개선기간 축소 등 관련 제도를 강화할 계획이라고 밝혔습니다.거래소에 따르면 2021년부터 지난달까지 실질심사 사유 발생 기업은 총 172개로 집계됐습니다.사유별로는 '횡령·배임'이 26.2%로 가장 많았고 '불성실 공시' 15.6%, '주된 영업정지' 13.1% 등이 뒤를 이었습니다.같은 기간 실질심사를 통해 상장폐지가 결정된 기업은 52개였습니다.이들 기업의 실질심사 사유는 횡령·배임과 불성실 공시가 각각 28.5%, 22.2%를 차지했습니다.실질심사 사유가 발생하면 매매거래가 정지되고 영업, 재무, 경영 투명성 등에 대한 종합심사를 거쳐 상장폐지 여부를 결정하게 됩니다.거래소는 "투자자는 매매거래 정지와 상장폐지에 따른 피해를 최소화하기 위해 공시를 통해 실질심사 사유별 징후를 파악하고 기업 부실 여부를 꼼꼼히 살펴 투자할 필요가 있다"고 강조했습니다.특히 오는 7월부터 실질심사 사유로 불성실 공시 요건이 강화되는 만큼 투자 대상 기업의 관련 이력을 반드시 확인해야 합니다.아울러 반기 말 완전자본잠식도 실질심사 사유에 추가되기 때문에 기업의 재무 상황과 대규모 손실 가능성 등을 고려한 신중한 투자가 필요합니다.거래소 관계자는 "코스닥시장 건전성 회복을 위해 부실 한계기업의 신속한 퇴출에 집중할 예정"이라며 "이와 함께 투자유의 사항 관련 정보를 지속해서 제공하는 등 투자자 보호에도 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)