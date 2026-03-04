이 대통령, 한-필리핀 비즈니스 포럼 참석…"제조업·에너지 협력 강화"

▲ 이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 4일 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 악수하고 있다.

필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 4일 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 '한-필리핀 비즈니스 포럼'에 참석해 기업들의 활발한 투자·협력을 독려했습니다.이 대통령은 축사에서 16∼19세기 필리핀 조선소에서 건조된 무역 선단 '마닐라 갈레온'을 언급하며 "당시 필리핀은 아시아, 아메리카, 유럽을 하나의 경제권으로 연결하는 글로벌 무역의 대동맥 역할을 해왔다"고 언급했습니다.이어 "한국 기업이 필리핀 수빅 조선소에서 건조한 선박이 필리핀에서 만든 제품을 전 세계로 실어 나르며 '제2의 마닐라 갈레온 무역'을 만들어 가는 것처럼, 양국 간 상호보완적 경제협력이 더욱 강화되기를 기대한다"고 강조했습니다.아울러 이 대통령은 "제조업, 에너지, 인프라 현대화 협력이 새로운 협력의 중심축"이라고 말했습니다.그중에서도 필리핀에 핵심광물인 니켈과 코발트가 풍부하게 매장돼 있다는 점을 언급한 뒤 "(이를 활용한) 조선, 전기, 전자 분야에서 협력을 확대하자"고 제안했습니다.특히 이 대통령은 참석한 기업들을 향해 "어느 때보다 글로벌 통상 환경이 빠르게 변화하고 있다"며 "불확실성 속에도 냉철한 분석과 깊은 통찰을 바탕으로 과감히 투자해주길 바란다"고 당부했습니다.이날 행사에는 한국에서는 롯데 신동빈 회장, HD현대 정기선 회장, SK 이형희 부회장, 삼양식품 김정수 부회장, 삼성전자 김원경 사장, LG전자 정대화 사장 등 150여 명의 기업인이 참석했습니다.한편 이번 포럼을 계기로 양국 공공기관과 민간 분야에서는 모두 7건의 양해각서(MOU)가 체결됐습니다.대표적으로 한국수력원자력과 수출입은행은 필리핀 전력회사 메랄코와 '신규원전 협력 MOU'를 맺고 향후 신규 원전 도입 관련 사업·재무 모델 공동 개발 분야에서 협력하기로 했습니다.HD현대중공업과 필리핀 기술교육 및 개발청(TESDA)은 '조선산업 기술 발전 협력 MOU'를 맺고 숙련된 조선인력 양성에 힘을 모으기로 했고, 한국광해광업공단과 필리핀 광산지구과학청은 '핵심광물 분야 협력 MOU'에 서명했습니다.이 밖에도 삼양식품이 참여하는 '식품 수출 및 유통협력 MOU', 세라젬이 참여하는 '웰니스 솔루션 분야 전략적 파트너십 업무협약 MOU', 제테마가 참여하는 '필러, 보톡스 등 의료용품 수출 및 유통협력 MOU', 페리지에어로스페이스가 참여하는 '교육용 제품 제작 및 교육 프로그램 운영 협력 MOU'도 각각 체결됐습니다.(사진=연합뉴스)