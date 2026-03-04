이 대통령, 필리핀 한국전 참전 기념비 방문…"헌신에 감사"

▲ 이재명 대통령이 4일 필리핀 마닐라 영웅묘지 내 한국전 참전 기념비에 헌화를 마친 뒤 한국전 참전 용사의 손을 잡고 인사하고 있다.

필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 4일 수도 마닐라에 있는 한국전쟁 참전 기념비를 찾아 헌화했습니다.이 대통령은 이날 오전 검은색 정장과 넥타이 차림으로 마닐라 '영웅 묘지'에 있는 한국전 참전 기념비를 방문했습니다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 조현 외교부 장관, 위성락 국가안보실장 등이 동행했고, 필리핀 측에서는 국방장관과 보훈처장 등이 참석했습니다.이 대통령은 천천히 걸어가 헌화하고 기념비 앞에서 묵념했습니다.생존해 있는 참전 용사와 후손들에게 한 명씩 직접 인사를 건넨 이 대통령은 이들에게 "한국에 한 번 오시라"며 초청하기도 했습니다.필리핀은 한국전쟁 당시 아시아에서 첫 번째이자 세계에서 세 번째로 큰 규모인 7천420명의 병력을 보낸 우방으로, 당시 필리핀군은 경기 연천 율동전투 등에서 활약했으며 112명이 전사했습니다.(사진=연합뉴스)