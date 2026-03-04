6·3 지선 공직자 사퇴 시한 D-1…민주 정원오·김경수, 후보 모드로

▲ 6·3 지방선거 서울시장에 도전하는 더불어민주당 예비 후보들이 지난달 23일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석해 기념 촬영을 준비하고 있다.

6·3 지방선거에 출마하는 공직자의 사퇴 시한을 하루 앞둔 오늘(4일) 여권 인사들이 잇따라 출사표를 던지고 있습니다.서울시장 도전을 공식화한 정원오 서울 성동구청장은 오늘 오후 성동구청에서 퇴임식을 엽니다.정 구청장은 5일 선거관리위원회에 예비 후보자로 등록할 계획입니다.김경수 대통령 직속 지방시대위원회 위원장은 5일 사직하고 경남도지사 출마 준비에 들어갑니다.김 위원장은 전날 "5일 자로 지방시대위원장직을 마무리하고 경남에 내려갈 예정"이라고 말했습니다.두 사람은 지난달 진행된 더불어민주당 지선 후보자 면접에 참석한 바 있습니다.서울시장 후보를 두고는 정 구청장을 포함해 5명의 예비후보가 경선을 치릅니다.김영배·박주민·전현희 의원과 정 구청장, 김형남 전 군인권센터 사무국장은 이른바 명심(明心·이재명 대통령 의중) 마케팅에 나선 상태입니다.서울과 달리 경남의 경우 아직 공천 방식이 확정되지 않았습니다.당 일각에서는 우상호 전 청와대 정무수석을 후보로 낙점한 강원도처럼 조기 단수 공천 가능성도 제기됩니다.김 위원장은 경남도지사 후보 면접에 단독으로 참석한 바 있습니다.여권 인사 가운데 김동연 경기도지사의 경우에는 사퇴 의무가 없습니다.공직선거법은 현직 지자체장이 해당 지자체 선거에 출마할 때는 사직하지 않아도 된다고 규정하고 있습니다.다만 예비 후보자나 후보자 등록을 하면 권한은 정지됩니다.강훈식 대통령 비서실장의 출마 여부도 여전히 관심사입니다.충남·대전 행정통합이 성사되면 출마할 것으로 전망되는 강 실장의 경우 아직 시간이 있는 상태입니다.충남·대전 통합특별법안은 통합특별시에 출마하는 공무원에 대해서는 특별법 시행일로부터 10일 이내 사직해야 한다고 명시하고 있기 때문입니다.다만 이번 달 초까지 통합특별법이 통과되지 않을 경우 선거 관리 등 통합 작업을 하기가 물리적으로 어려워진다는 분석이 지배적입니다.민주당은 현재 충남·대전과 대구·경북 통합특별법을 함께 처리해야 한다고 주장하고 있지만, 국민의힘은 대구·경북 통합법 처리만을 요구하고 있습니다.(사진=연합뉴스)