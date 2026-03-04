'세계에서 가장 큰' 정부세종청사 옥상정원, 14일부터 개방

▲ 정부세종청사 옥상정원

세계에서 가장 큰 옥상정원으로 기네스북에도 오른 정부세종청사 옥상정원이 14일부터 일반에 개방됩니다.이 옥상정원은 15개 청사 건물을 공중 보행로로 연결한 대규모 녹지공간입니다.다양한 수목과 초화류, 수경시설 등이 어우러져 있으며, 구간별로 특색 있는 정원과 휴식 공간이 조성돼 있어 계절 변화에 따른 경관을 즐길 수 있습니다.겨우내 식물 휴면을 위해 운영을 잠시 멈췄으나, 봄을 맞아 총 3개 구간 관람을 시작합니다.1구간(10:00~11:30)은 약용식물원과 수목정원 등을 중심으로 둘러볼 수 있으며, 태극기 전망대에 오르면 호수공원과 중앙공원 등 세종시 주요 전경을 한눈에 내려다볼 수 있어 가장 인기가 많은 구간입니다.2구간(13:30~15:00)은 세종시 주요 경관을 감상할 수 있는 가장 긴 구간입니다.방축천을 가로지르는 공중 다리에서 시내 풍경을 즐길 수 있으며, 알록달록한 삼색 버드나무길과 안개 분무가 설치된 안개 정원, 다양한 암석들과 수목이 어우러진 암석원 등이 조성돼 있습니다.3구간(15:30~17:00)은 계단형 분수와 조형 정원이 어우러진 공간으로 다양한 조경 요소를 감상할 수 있습니다.13개의 석재 조각상이 있는 정원과 현무암에 이끼와 와송, 바위솔 등을 부착해 꾸민 석부작 정원을 관람할 수 있습니다.관람은 하루 총 3회이며, 숲 해설사와 문화관광 해설사가 동행해 정원의 의미와 아름다운 풍경을 자세히 설명해 줍니다.관람을 원하는 국민은 네이버 예약(회당 50명)을 하거나 당일 현장에서 접수하면 됩니다.다만 세종청사는 국가 보안 시설이므로 신분증을 반드시 챙겨야 합니다.외국인은 여권, 청소년은 학생증이 필요하며, 신분증이 없는 어린이는 보호자와 함께 입장이 가능합니다.(사진=행정안전부 정부청사관리본부 제공, 연합뉴스)