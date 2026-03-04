[날씨] 큰 일교차 유의…내일은 오늘보다 따뜻

일교차가 큽니다.



오늘(4일) 아침 서울의 기온 0.7도에서 출발했는데요.



낮이 된 현재는 8.6도까지 올랐고 대부분 지역의 낮 기온 두 자릿수까지 오르겠습니다.



낮에는 가벼운 옷차림도 괜찮겠지만, 해가 지고 나면 기온이 뚝 떨어지면서 쌀쌀해지는 만큼 외투는 꼭 챙겨 나오셔야겠습니다.



내일은 오늘보다 더 온화할 텐데요.



주말이 되면서 서울의 아침 기온이 영하로 뚝 떨어지는 등 기온이 들쑥날쑥하겠습니다.



건강 잘 챙겨주셔야겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘 맑게 드러나 있습니다.



오늘 하늘 내내 맑겠습니다.



대기의 흐름은 원활하겠지만, 수도권과 충청 지역은 밤이 되면서 미세먼지 농도 높아지겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주와 대전의 낮 최고 기온 12도, 대구 13도, 창원과 부산은 14도까지 오르겠습니다.



내일 밤에 중서부와 호남 지역에 비나 눈이 시작돼 금요일이면 전국으로 확대될 텐데요.



특히 이미 많은 눈이 내린 강원 산지에 최고 8cm의 눈이 내리겠고, 서울에는 5mm 안팎의 비가 예상됩니다.



(안수진 기상캐스터)