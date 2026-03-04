동계 올림픽 영웅들, 뜨거운 환영 속 팬사인회

<앵커>



이번 이탈리아 밀라노 동계 올림픽의 영웅 최민정, 김길리 선수 등은 성남시청 소속입니다. 시청에서 팬 사인회가 열려 시민들의 뜨거운 환영을 받았습니다.



유영수 기자가 보도합니다.



이탈리아 밀라노 코르니타담페초 동계올림픽에서 놀라운 활약을 펼친 최민정, 김길리, 이준서, 이정민 선수가 뜨거운 환영을 받으며 입장합니다.



성남시청 소속인 선수들이 시민들의 응원에 화답하기 위해 열린 팬 사인회 자리입니다.



사전 신청에서 10대 1의 경쟁률을 뚫은 시민 300명이 선수들의 친필 사인을 받고 기념 촬영을 했습니다.



[안소윤/경기도 성남시 분당구 : 힘들어도 계속 오랫동안 운동하시고, 아웃 코스로 추월하시는 모습이 너무 멋있어서 좋아하게 됐어요. 되게 친절하게 사인해 주셔서 너무 좋았어요.]



[김윤재/경기도 고양시 일산구 : 멀리서 왔는데 이정민 선수 사인받는 마음에, 행복하고 설레는 마음에 아침 일찍부터 나와서 사인받으러 왔어요.]



성남시청 빙상팀 소속 선수 4명은 밀라노 올림픽 대회 쇼트트랙 전 종목에서 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 1개를 따냈습니다.



[김길리 선수/쇼트트랙 국가대표·성남시청 빙상팀 : 너무 신기할 정도로 많은 분들께서 관심과 사랑 주셔서 너무 감사하고, 그래서 더 멋있는 모습 많이 보여 드리고 싶습니다.]



[최민정 선수/쇼트트랙 국가대표·성남시청 빙상팀 : 이번을 끝으로 올림픽은 더 이상 출전을 안 할 예정이라 그래도 좋은 성적으로 잘 마무리한 것 같아서 너무 후련하게 끝낸 것 같고, 감사하게 생각하고 있습니다.]



성남시는 선수들이 훈련에 더 집중할 수 있도록, 환경을 개선하고 지원을 더 늘리겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 인필성)