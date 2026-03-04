한국전쟁 참전기념비 헌화…비즈니스 포럼 참석 예정

<앵커>



필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 한국전쟁 참전기념비를 찾아 헌화했습니다. 이 대통령은 한국과 필리핀 기업들이 모이는 비즈니스 포럼에 참석해 원전과 조선, 핵심광물 개발 분야 등에서의 양국 협력 방안을 논의할 예정입니다.



필리핀 마닐라에서 강민우 기자가 취재했습니다.



<기자>



이재명 대통령이 필리핀의 국립묘지 격인 영웅묘지에 마련된 한국전 참전기념비를 찾아 헌화하고 참전용사와 그 후손들을 만났습니다.



올해로 수교 77주년을 맞은 필리핀은 아시아 최초이자 최대의 한국전쟁 파병국입니다.



어제(3일) 열린 정상회담에서도 이 대통령과 마르코스 대통령은 양국의 이러한 관계를 강조하기도 했습니다.



[이재명 대통령 : 대한민국의 자유와 평화를 위해서 목숨을 바쳐 함께 싸워진 우리 필리핀 참선 참전 용사들에게 존경과 감사의 마음을 전합니다.]



[페르디난드 마르코스 주니어 : 한국전쟁에서 함께 싸웠던 시절부터 오늘날 전략적 파트너십을 심화시키기까지, 양국 관계는 오랜 시간 발전해 왔습니다.]



이 대통령은 한국과 필리핀 기업들이 모이는 비즈니스 포럼 행사에 참석합니다.



어제 공동언론발표 등에서 언급된 조선업 협력이나,



[이재명 대통령: 양국 조선업의 공동 성장을 이끌 수 있도록 긴밀하게 협력해 나가겠습니다.]



한국 방산 기업의 필리핀군 현대화사업 적극 참여, 핵심광물 개발 등 유망 분야 협력이 논의될 것으로 보입니다.



또, 2032년 원전 도입을 공식화한 필리핀과 신규 원전 사업 투자 및 인력 양성에 대한 협력 방안을 모색해 나가기로 한 만큼, 관련 논의도 이뤄질 전망입니다.



[이재명 대통령 : 양국은 최적의 원전 협력 파트너로 자리매김하게 될 것입니다.]



이 대통령은 잠시 뒤 필리핀 동포들과의 오찬 간담회 일정을 끝으로 국빈 방문 일정을 마무리합니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 위원양)