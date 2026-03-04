뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한국전쟁 참전기념비 헌화…비즈니스 포럼 참석 예정

강민우 기자
작성 2026.03.04 12:28 조회수
PIP 닫기
<앵커>

필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 한국전쟁 참전기념비를 찾아 헌화했습니다. 이 대통령은 한국과 필리핀 기업들이 모이는 비즈니스 포럼에 참석해 원전과 조선, 핵심광물 개발 분야 등에서의 양국 협력 방안을 논의할 예정입니다.

필리핀 마닐라에서 강민우 기자가 취재했습니다.

<기자>

이재명 대통령이 필리핀의 국립묘지 격인 영웅묘지에 마련된 한국전 참전기념비를 찾아 헌화하고 참전용사와 그 후손들을 만났습니다.

올해로 수교 77주년을 맞은 필리핀은 아시아 최초이자 최대의 한국전쟁 파병국입니다.

어제(3일) 열린 정상회담에서도 이 대통령과 마르코스 대통령은 양국의 이러한 관계를 강조하기도 했습니다.

[이재명 대통령 : 대한민국의 자유와 평화를 위해서 목숨을 바쳐 함께 싸워진 우리 필리핀 참선 참전 용사들에게 존경과 감사의 마음을 전합니다.]

[페르디난드 마르코스 주니어 : 한국전쟁에서 함께 싸웠던 시절부터 오늘날 전략적 파트너십을 심화시키기까지, 양국 관계는 오랜 시간 발전해 왔습니다.]

이 대통령은 한국과 필리핀 기업들이 모이는 비즈니스 포럼 행사에 참석합니다.

어제 공동언론발표 등에서 언급된 조선업 협력이나,

[이재명 대통령: 양국 조선업의 공동 성장을 이끌 수 있도록 긴밀하게 협력해 나가겠습니다.]

한국 방산 기업의 필리핀군 현대화사업 적극 참여, 핵심광물 개발 등 유망 분야 협력이 논의될 것으로 보입니다.

또, 2032년 원전 도입을 공식화한 필리핀과 신규 원전 사업 투자 및 인력 양성에 대한 협력 방안을 모색해 나가기로 한 만큼, 관련 논의도 이뤄질 전망입니다.

[이재명 대통령 : 양국은 최적의 원전 협력 파트너로 자리매김하게 될 것입니다.]

이 대통령은 잠시 뒤 필리핀 동포들과의 오찬 간담회 일정을 끝으로 국빈 방문 일정을 마무리합니다.

(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 위원양)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지