"쿠웨이트 전투기가 미 F-15 3대를 적기로 오인해 미사일 발사"

▲ 쿠웨이트 시티 미 대사관 인근에서 이란 공습에 따른 것으로 추정되는 검은 연기가 피어오르는 모습

지난 2일(현지시간) 쿠웨이트에서 미군 F-15 전투기 3대가 추락한 것은 긴급 출격한 쿠웨이트 공군 전투기가 이들을 적기로 오인해 미사일을 발사했기 때문인 것으로 전해졌습니다.미국의 일간 월스트리트저널(WSJ)은 3일(현지시간) 관계자들을 인용해 전날 쿠웨이트 공군의 F/A-18 전투기 조종사가 미군 F-15 전투기 3대를 향해 미사일 3발을 발사했다고 보도했습니다.추락한 전투기들에 타고 있던 미군 조종사 6명은 모두 안전하게 탈출했습니다.한 관계자에 따르면 이 사고는 당시 다수의 이란 드론이 쿠웨이트 방공망을 뚫고 영공에 진입한 직후 발생한 것으로 전해졌습니다.이란 드론의 침입으로 긴장한 상태에서 쿠웨이트 전투기 조종사가 레이더를 통해 진입하는 전투기를 포착하자 적기로 오인해 발포한 것이라고 이 관계자는 전했습니다.앞서 전날 미 중부사령부(CENTCOM)는 이번 F-15 추락 사고가 쿠웨이트 대공 방어망의 오발로 인한 것이며, 쿠웨이트 당국이 사고 사실을 인지하고 조사하고 있다고 밝힌 바 있습니다.미 중부사령부는 이번 보도에 대한 논평을 거부했다고 WSJ은 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)