"이란 목표는 '정권 생존'…전선 넓혀 장기전 하려 들 것"

▲ 3일 공격받아 연기 피어오르는 테헤란 시내

미국과 이스라엘에 맞서 무력 보복을 이어가고 있는 이란의 최우선 목표가 정권의 생존이며, 이를 위해 전선을 넓혀 장기전을 하려 들 것이라는 관측이 나왔습니다.현지시간 3일 뉴욕타임스(NYT)는 이란이 미국의 전쟁 비용을 높이는 방식으로 생존을 도모하려 할 것이라는 전문가들의 견해를 전했습니다.이 비용이란 미군 사상자 수, 에너지 가격, 인플레이션 등으로, 이란은 이런 측면에서 압박을 가해 도널드 트럼프 대통령이 승리를 선언하고 철수하도록 유도하는 전략을 펼칠 것으로 풀이됩니다.이를 위해 이란은 미국과 이스라엘의 압도적인 화력에 맞서 전장을 자국 영토 밖으로 확대하려 한다고 전문가들은 분석했습니다.그 방식으로는 인근 국가의 석유·가스 인프라를 파괴하고, 호르무즈 해협을 봉쇄하며 항공 교통을 차단하는 방식이 거론됩니다.페르시아만 경제를 교란, 글로벌 에너지 가격을 끌어올려 인플레이션을 유발한다는 노림수라는 것입니다.이는 이른바 비대칭적 인내 전략으로, 미국과 이스라엘, 걸프 지역의 방공망이 한계에 달할 때까지 초기의 손실을 감수하며 버티는 방식입니다.이 전략의 배경에는 트럼프 대통령이 중간선거 부담과 핵심 지지층 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영의 반발에 부딪혀 미군 사상자가 더 늘고 물가가 더 상승하기 전에 전쟁을 축소할 것이라는 계산이 깔려있습니다.싱크탱크 국제위기그룹(ICG)의 이란 담당 선임 분석가 알리 바에즈는 "이란은 자국이 감당할 비용과 이웃 국가들과의 관계 악화에도 상관없이 고통을 최대한 확산하려 한다"며 "이를 통해 전쟁에 대한 충분한 반발을 일으켜 트럼프 대통령이 물러서도록 압박하려는 것"이라고 설명했습니다.이어 "이란에 있어서는 비록 피로 얻은 승리라 할지라도 생존 자체가 승리"라고 부연했습니다.발리 나스르 미 존스홉킨스대 중동학 교수도 "이 전쟁은 의지와 체력 싸움이 됐다"며 "질적으로 우월한 군대를 상대하는 이란은 전장을 확대하고 전쟁을 복잡하게 만들며 세계 경제에 대한 위험을 늘려 이들의 의지를 시험하는 전략을 택했다"고 평가했습니다.실제로 이란은 미국과 이스라엘의 공격에 대한 보복으로 카타르, 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE) 등 주변국을 연일 공격하고 나섰습니다.중동 내 미군 기지뿐 아니라 걸프 국가들의 에너지 시설과 민간 주거·상업 시설까지 피해를 입고 있습니다.호르무즈 해협은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 이곳을 통과하는 모든 선박을 공격하겠다고 위협하면서 사실상 봉쇄된 상태입니다.다만 이란의 전략에는 위험이 분명히 따른다고 전문가들은 지적합니다.그 중 첫 번째는 미국의 전쟁 지속 의지입니다.트럼프 대통령을 비롯한 미국 지도부는 이미 이런 의지를 드러내고 있습니다.트럼프 대통령은 전날 이란에 대한 추가 공격 가능성을 언급하며 지상군을 투입할 가능성을 배제하지 않는다는 점을 시사했습니다.마코 루비오 미 국무장관도 "미군으로부터의 가장 센 공격은 아직 오지 않았다"고 경고했습니다.이란 내부 소수민족의 봉기로 인한 내부 분열도 변수입니다.복수의 미국 정부 관계자들에 따르면 트럼프 대통령은 이란 체제 전복을 위해 쿠르드족 무장 세력을 지원하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다.아울러 이란이 걸프국가를 비롯한 중동 곳곳을 공격함에 따라 이들 국가의 반발을 불러일으켰고, 미국의 이란 공격을 지지하지 않던 영국, 프랑스, 독일 등도 중동에서의 이익을 지키기 위해 개입할 가능성이 커졌습니다.영국 싱크탱크 국제전략문제연구소(IISS)의 하산 알하산 중동 정책 선임연구원은 이란의 공격을 받는 걸프 국가들은 미군의 이란 공격 작전을 위해 자국의 영공과 영토를 열어줄 가능성이 더 커졌다고 분석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)