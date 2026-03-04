뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

법무법인 세종, '김건희 매관매직 심리' 이현복 전 부장판사 등 영입

김지욱 기자
작성 2026.03.04 11:11 조회수
법무법인 세종, '김건희 매관매직 심리' 이현복 전 부장판사 등 영입
▲ 법무법인 세종, 이현복·윤준석 전 부장판사 영입

법무법인 세종(대표변호사 오종한)은 이현복(사법연수원 30기) 전 서울중앙지법 부장판사와 윤준석(39기) 전 전주지방법원(정읍지원) 부장판사를 영입했다고 밝혔습니다.

이현복 전 부장판사는 서울중앙지법 판사, 법원행정처 공보관실 심의관, 대법원 재판연구관, 수원지법 여주지원장 등을 거쳤으며, 중앙지법 형사합의부 재판장을 끝으로 명예퇴직하며 약 22년간의 법관직을 마쳤습니다.

이 전 부장판사는 2019∼2023년 대법원 재판연구관실에서 부장연구관을 지내며 핵심 자리인 민사조 총괄부장연구관으로 일한 것을 비롯해 전속부장연구관, 공보기획연구관 등도 지냈습니다.

수원지법 기획공보판사, 대법원 홍보심의관을 역임하며 법원의 판결 공보 시스템을 체계화시켰다는 평가도 받습니다.

법원 내 엘리트 코스를 두루 거쳤으며 법리에 밝고 직관력이 뛰어나며 소통에도 능하다는 평가를 받았습니다.

올해 퇴직 전까지 중앙지법 내 핵심 재판부로, 선거·부패 전담부인 형사합의21부 재판장을 맡아 문재인 전 대통령의 뇌물 혐의 사건, 김건희 여사 관련 사건 등을 심리했습니다.

윤준석 전 부장판사는 서울행정법원 조세전담부를 비롯해 수원지법(성남지원), 창원지법(통영지원), 전주지법(정읍지원) 등 각급 법원에서 부장판사 및 판사로 재직하면서 민사, 형사, 행정, 가사 등 송무 전 분야의 재판 실무를 두루 경험해왔습니다.

(사진=법무법인 세종 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지