블룸버그 "호르무즈 봉쇄 4분기까지 가면…미국 물가 0.8%p↑·금리 인하 신중"

▲ 호르무즈 해협

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 올해 연말까지 미국의 물가상승률을 약 0.8%포인트 높일 것이라는 분석이 나왔습니다.현지시간 3일 블룸버그 통신에 따르면 블룸버그 이코노믹스가 중동 지역 에너지 시설이 훼손되고 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 국제 유가가 전쟁 이전보다 8% 상승해 배럴당 108달러까지 치솟고, 이런 수준이 올해 4분기까지 지속되는 '심각한' 시나리오를 가정한 결과, 이 같은 분석이 나왔습니다.전 세계 원유 공급의 약 20%가 호르무즈 해협을 통과하는 데 공급이 1% 감소할 때마다 국제 유가가 4% 상승하는 것으로 추정했습니다.블룸버그 이코노믹스는 연말까지 물가상승률이 약 0.8%포인트 추가 상승하면 물가상승률이 3%를 넘어선다는 뜻으로, 연방준비제도(Fed·연준)를 금리 인하에 신중해지도록 만드는 요인이라고 설명했습니다.만일 기대 인플레이션이 불안정해지는 상황까지 겹치면 통화정책 방향은 오히려 금리 인상 쪽으로 기울 수 있다고 봤습니다.또 유로존의 경우 물가상승률이 약 1.1%포인트 추가 상승하는 압박을 받으며 기대 인플레이션까지 높아지면 유럽중앙은행(ECB)이 금리 인하를 연기하거나 오히려 금리를 올려야 할 수도 있다고 판단했습니다.전체 원유 수입에서 이란과 베네수엘라 원유 수입 비중이 높은 중국의 경우 배럴당 108달러 수준의 국제 유가가 연말까지 지속될 경우 인플레이션이 약 0.8%포인트 상승할 것으로 분석됐습니다.블룸버그 이코노믹스는 에너지 인프라에 대한 추가적인 대규모 공격이나 호르무즈 해협의 장기간 봉쇄가 없는 가운데 교전만 이어지는 덜 극단적인 시나리오에서는 국제 유가가 약 80달러 수준에서 움직이고, 이는 미국 물가상승률을 약 0.3%포인트, 유로존의 물가상승률을 약 0.5%포인트 각각 높일 것으로 분석했습니다.이 경우 연준과 ECB가 통화정책 기조를 바꾸지 않을 여지가 있다고 판단했습니다.도널드 트럼프 대통령이 호르무즈 해협을 지나는 유조선에 군사 보호를 제공하고, 걸프 지역 에너지 운송 선박 등에 대해 미국 국제금융개발공사(DFC)를 통해 보험·보증을 합리적 가격에 지원하겠다고 밝혔지만, 이란의 드론 집단 공격이 몇 차례만 성공해도 호르무즈 해협을 사실상 폐쇄 상태로 유지하기에 충분하다고 블룸버그는 지적했습니다.한편 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 6월까지 미국의 기준금리가 동결될 확률을 58.1%로 반영했습니다.전장 마감 무렵의 54.1%에서 상승했습니다.