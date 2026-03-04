[정치쇼] 조광한 "'고슴도치' 한동훈 동행 의원 징계? 공감한다, 천박한 패거리 정치"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 국민의힘은 사법개혁 3법을 규탄하기 위해 거리로 나섰습니다. 장외투쟁 현장은 어땠는지, 그리고 한동훈 전 대표와 대구에 동행한 의원들의 징계 문제는 어떻게 풀 것인지, 당의 방향과 당의 내홍들을 어떻게 풀어가야 할지. 국민의힘의 조광한 최고위원과 이야기를 나눠보겠습니다. 최고위원님, 안녕하세요.▶조광한 : 안녕하세요.▷김태현 : 처음 뵙겠습니다.▶조광한 : 저도 처음 뵙겠습니다.▷김태현 : 어제 장외투쟁 얘기부터 해 볼게요. 최고위원님, 지도부이시니까 혹시 현장에 가셨나요?▶조광한 : 네, 다 걸었어요.▷김태현 : 여의도부터 청와대까지?▶조광한 : 네.▷김태현 : 어떻습니까. 자평을 한번 해 보면 좀 아쉬웠습니까, 아니면 이 정도면 성공인데 이런 평가를 하고 계십니까.▶조광한 : 그러니까 아쉬웠다, 성공했다는 평가 그전에 이 부분이 굉장히 절박한 문제라는 거지요. 그게 뭐냐 하면 핵심은 권력의 자의적 판단에 의해서 형사·사법질서가 붕괴되고 있다는 거예요. 그러니까 형사·사법질서가 졸속적으로 붕괴되고 있는 이 절박한 상황을 견제하기 위한 수단으로 의회 내에서의 투쟁을 했는데 숫자의 역부족으로 인한, 계속해서 숫자에 밀리는 의회 상황이 지속적으로 반복되다 보니까 마지막 수단으로 조금 더 호소를 해 보자라는 측면에서 어제 도보행진이 이루어진 것이지요. 왜냐하면 의회 내에서의 형사·사법질서의 파괴가 견제될 수 있고, 균형을 잡을 수 있다면 도보행진까지 굳이 할 필요가 없었어요. 그런데 의회 자체가 지금 무력화되고 있고, 의회도 파괴되고 있기 때문에 의회에서의 우리의 그 노력이 한계에 봉착됐다는 점을 조금 더 강조하기 위해서 이루어진 일이지요.▷김태현 : 네.▶조광한 : 그런데 사실은 이 일이 원내대표실이 주도해서 만들어진 일이에요. 원내대표실이 주도해서 만들어진 일이고, 당에서 협조하는 어제 그런 형식이었는데요. 아무튼 조금 혼란스러운 점은 있었지요.▷김태현 : 결국 얘기는 그런 거잖아요. 수가 부족한 야당이 입법으로 못 막으니까 최후의 수단이 국회 내에서는 필리버스터이고, 거기서도 안 먹히면 장외로 나와서 대국민 여론전을 할 수밖에 없다 이런 입장이신 건 제가 알겠는데요.▶조광한 : 그렇지요.▷김태현 : 대국민 여론전이 성공하려면 그게 효과가 있어야 되는데요. 어제 보니까 이게 집회신고가 미리 안 돼서 구호도 못 외치고, 피켓도 못 들고요. 그다음에 국빈방문 중이니까 대통령이 지금 청와대에 없잖아요. 항의서한 전달도 못 하고요. 그러면 속된 말로 그냥 의원들이랑 당협위원장이랑 걸어갔다 온 건데요. 사전 준비가 너무 미흡했다 이런 비판도 있어요.▶조광한 : 그런 비판을 할 수 있지요. 그런데 다른 측면에서 보면 오죽하면 눈물겨운 노력이지요. 어쨌든 그 판단이 다를 수 있는데 대한민국의 형사·사법질서는 점점 더 무기력해지고, 파괴되고 있다는 것이 우리의 일관된 입장이에요. 그 입장을 절박하게 몸부림치면서 호소했다는 관점에서 본다면 그거는 그대로 의미가 있는 것이라고 봐야겠지요. 그러니까 자꾸 그 현상에 대한 문제에 대해서 이런저런 평가와 판단을 내린다면 그건 좀 할 말이 없을 수 있지요. 그러나 그런 우리의 민주주의라는 질서체제를 지키기 위한 눈물겨운 노력이라는 측면에서 본다면 선한 눈으로 또 볼 수 있는 것이지요.▷김태현 : 그런데 어제 지지자들이 오잖아요. 장동혁 대표 연호하는 그건 당대표가 떴으니까 당연히 그럴 수 있는데요. 윤석열이라는 단어가 많이 들리고, 온리윤 이런 깃발도 있었어요. 오늘 서울신문 기사에 보니까 "초선 김재섭 의원은 들고 있던 피켓을 내려놓고 현장을 떠나는 모습이 포착됐다. 김 의원은 이건 아니다는 생각이 들었다고 설명했다. 다른 중진의원도 왜 우리가 국회에서 윤어게인 장동혁 집회를 해 주고 있는지 모르겠다고 말했다. 출정식에 참석한 80여 명의 의원들 중 청와대 사랑채까지 도보행진을 마무리한 의원은 50명에 그쳤다." 결국 윤어게인을 외치는 사람들이 나타나서 오히려 앞서 최고위원께서 얘기하신 집회의 그 목적 달성에 실패한 거 아니냐, 오히려 역효과가 난 거 아니냐 이런 지적이거든요.▶조광한 : 그러니까 그거를 부정적 시각과 부정적 눈으로 본다면 그런 부분이 도드라지게 보일 수 있고, 부정적으로 볼 수 있어요. 그런데 장외집회라는 것이 질서 있게 통제가 될 수가 없는 상황이에요.▷김태현 : 뭐 그런 측면이 있지요.▶조광한 : 아쉽지요. 그리고 부담스러운 부분이지요. 그런데 특정한 인물들이 현장으로 참여를 해서 자기들의 주장을 강하게 하는 부분에 대해서 통제할 수 있는 수단이 별로 없었던 것이지요. 그게 아쉬운 점이에요.▷김태현 : 그런데 최고위원님, 결국 장외투쟁도 중요하고, 입법에 대한 문제를 알리는 것도 중요하지만요. 지방선거 앞두고 중도층이 제일 국민의힘에게 바라는 건 너희들은 윤어게인이냐 윤네버냐 이거거든요. 거기에 대한 확실한 답이 없으니까 윤어게인 세력들이 집회할 때마다 모이는 거 아니에요?▶조광한 : 그거는 어떤 입장을 이미 오래전부터 정리한 부분인데요. 제가 보는 관점에서는 윤석열 전 대통령에 대해서 감정적 몰입이 과잉된 분들이 계시는 것 같아요. 감정적 몰입이.▷김태현 : 이른바 윤어게인 세력들?▶조광한 : 그렇지요. 그러니까 그거는 합리적이고 이성적 판단이라기보다는 그들이 가지고 있는 특성상에서의 감정적 몰입 그런 부분들이 강하게 나타나면서 사실은 저희 당을 어렵게 하고 있고, 곤혹스럽게 만들고 있는 것이라고 저는 그렇게 보고 있어요.▷김태현 : 그러면 그거를 당에서 지도부가 이성적으로 정리를 해 줄 수는 없는 겁니까?▶조광한 : 정치현상을 이성적으로 정리하는 게 굉장히 어려워요, 사실은.▷김태현 : 그래요? 그러면 계속 끌려가야 돼요?▶조광한 : 아니, 끌려가고 있는 건 없어요.▷김태현 : 그렇게 보여서요. 어제도 그런 거잖아요.▶조광한 : 아니지요. 그건 그렇게 보는 것이지.▷김태현 : 제가 그렇게 보는 거예요?▶조광한 : 그럼요. 그렇게 보는 것이지요. 우리 당내에서 사실은 이를테면 윤석열과 관련된 여러 가지 사안들을 다시 한번 되돌려보자라 할까, 그다음에 그 부분을 한번 우리가 다시 재평가해 보자 하는 거는 아무것도 없어요.▷김태현 : 그런데 최고위원님, 지도부도 답답하시기는 할 건데요. 장동혁 대표도 그렇고, 최고위원들도 그렇고 우리는 다 절윤했는데 왜 자꾸 그러십니까라고 얘기를 하는데 언론은 계속 그걸 주문하거든요. 이 불일치는 어디서 나오는 거라고 봅니까? 언론이 시비를 거는 겁니까, 아니면 장 대표가 명확하게 입장을 밝히지 못해서 그런 겁니까?▶조광한 : 장 대표의 명확한 입장은 이미 다 나왔잖아요. 우리 당에서 계엄에 대해서는 잘못됐다. 그러고 장동혁 대표는 계엄해제에 대해서 찬성표를 던진 분이에요. 다만 이것을 내란으로 확대해서 판단하고 평가하느냐 이 부분에 대해서는 아니라는 것이지요. 그리고 탄핵에 대해서도 조금 더 헌정질서에 질서 있는 퇴진을... 뭐라 그럴까, 질서 있는 관리, 또는 질서 있는 정리 이런 부분이 필요하다는 것을 지속적으로 강조했던 것이고요. 그다음에 지난 대통령선거 때 이미 다 정리가 됐어요. 그래서 탈당하고, 사실상 당에서 쫓아낸 셈이지요. 그런데도 계속 불구하고 뭐 절윤이니 뭐 이거를 요구하는 것은 우리 당을 지지하는 세력들 중에서 다양한 형태로 나타나는 그런 부분에 대한 못마땅한 점이 작동할 수 있다고 보는 것이고요.▷김태현 : 네.▶조광한 : 또 한 가지는 윤석열 전 대통령에 대한 분노게이지가 아직 우리 사회적으로 상당 수준까지 내려오지 않았다는 거부감, 또는 분노, 그다음에 뭐 여러 가지 그런 측면들이 강하게 작동하고 있다고 보는 것이에요, 자꾸.▷김태현 : 그러면 언론의 해석과 과도한 문제제기이고 민감한 해석이다 뭐 이런 말씀이신 거잖아요.▶조광한 : 저는 그렇게 보고 있어요. 제가 최고위에서도 몇 번 그 말씀을 드렸지만 우리 사회가 합리적 이성과 절제된 상식에 의해서 작동되기보다는 지금은 과도한 감정몰입에 의해서 우리 사회를 극단적 감정으로 몰아가는 것이 훨씬 더 마음이 아프고 걱정이 된다라고 저는 보고 있지요.▷김태현 : 그 같은 지도부를 구성하고 있는 신동욱 최고위원하고 김재원 최고위원의 최근 인터뷰에서요. 김재원 최고위원은 저랑 인터뷰할 때도 한 얘기인데요. 태세전환의 필요성을 언급한 바 있습니다. 윤석열 전 대통령에 대한 입장이요.▶조광한 : 그렇지요, 뭐 그것도.▷김태현 : 조광한 최고위원의 입장은 어떠세요?▶조광한 : 저도 곤혹스러운 입장이지요. 그거에 대해서는 저는 이렇게 생각을 해요. 옛날에 우리 제가 최고위원회의에서 발언을 하려다가 못 했는데요.▷김태현 : 어떤 발언인가요? 이거는 그러면 안 하신 발언 지금 처음 하시는 거예요, 여기서.▶조광한 : 그렇지요. 그 신유박해(辛酉迫害)라는 사건이 있었어요. 이게 천주교에 대한 박해였지요. 그게 천주교를 갖다가 박해했다기보다는 정치적 배경이 있었던 사건이었지요. 그래서 그때 남양주 출신의 정약용 선생님 일가가 다 몰락을 하세요.▷김태현 : 남양주 출신.▶조광한 : 네. 제가 남양주시장 했잖아요.▷김태현 : 그럼요. 그래서 제가 또 말씀을 드렸어요.▶조광한 : 그때 정약용 선생님이 국문장에 끌려가요. 끌려가서 이렇게 추궁을 받아요. 천주교 신자냐 이렇게 추궁을 받을 때 정약용 선생이 이렇게 얘기를 합니다. 어찌 감히 위로 임금을 속일 수 있으며, 아래로 형을 증거로 삼을 수 있겠습니까라는 표현을 하는데요. 그거는 내가 살기 위해 임금에게 거짓을 고해 충성을 저버리지 않을 것이며, 내 목숨을 부지하고자 형을 밀고하여 천륜을 어기지도 않겠다. 이런 말이에요. 이거는 약간 그러니까 정직과 의리를 이 상징하는 얘기인데요. 제가 표현을 하면 어찌 국민의 마음을 살피지 않을 수 있겠습니까, 우리 입장에서. 국민들의 그 염려와 우려, 걱정을 깊이 있게 받아들이고 있다는 것이지요. 그런데 또 한편으로는 우리 국민의힘을, 또는 우파진영을 아끼고 염려하시는 당원들의 마음 또한 외면하거나 또 무시하기도 참 곤혹스럽다는 것이지요. 그 중간선에서 정치인으로서 처신한다는 것이 지금 굉장히 어렵고 힘든 상황이라고 얘기를 저는 그렇게 드리고 싶어요.▷김태현 : 네.▶조광한 : 막상 정치현장에서 이 현실정치를 끌어가는 사람들 입장에서는 굉장한 압박을 받고 있는 것 또한 사실이지요. 그러니까 그런 본인의 절박함을 여러 형태로 표현하는 과정 중에 하나라고 저는 생각을 합니다.▷김태현 : 최고위원님, 힘드신 건 제가 이해하겠는데요. 결론내야 됩니다. 선거 3개월 남았어요. 결론을 어느 쪽으로 내실 거예요?▶조광한 : 결론은 그런 것이지요. 사실 되게 곤혹스러운 점이고, 어느 순간 이게 시점이 있을 것이라고 저는 생각을 해요.▷김태현 : 태세전환의 시점?▶조광한 : 태세전환이라기보다는 그 부분을 슬기롭고 지혜롭게 해결할 수 있는 시점이 있을 것이라고 생각을 하는데요. 지금 우리한테 대두되는 시급한 문제는 신독재시대를 우리가 어떻게 지금 저지할 수 있을 것이냐가 제일 중요한 관건이라고 생각을 합니다.▷김태현 : 그러니까 무슨 말씀인지는 알겠는데요. 국민의힘에서 주장하고 있는 그 신독재시대를 저지하기 위하려면 민심을 얻어야 될 텐데 그러려면 이 문제부터 해결하셔야 되는 거 아니에요?▶조광한 : 글쎄요. 이 문제가 본질적으로 최우선 과제라고 이렇게 보는 사람도 있겠지만 이 부분이 우리 당으로서는 곤혹스러운 부분이기 때문에 조금 더 유연하게 해결할 수 있기를 저는 희망을 해 보는 것이고요.▷김태현 : 네.▶조광한 : 다만 신독재시대를 극복하는 과정에서 저희가 민심을 얻기 위해서 이번 지방선거를 헌정치 대 새정치, 그리고 새로운 인물 대 낡은 인물들 그런 대결구도로 몰아가고 싶은 것이지요.▷김태현 : 알겠습니다. 지금 또 당의 현안이 하나 생긴 게 한동훈 전 대표 대구에 동행한 의원들이 꽤 있어요. 이번 주말에 부산 가는 데 의원들이 또 동행할 것 같거든요. 징계 문제가 올라왔습니다. 몇몇 당협위원장의 징계를 요구했던데요. 조광한 최고위원의 입장은 어떠세요? 징계해야 되는 겁니까, 아니면 그냥 있는 게 맞습니까?▶조광한 : 정치를 망원경으로 보는 방법이 있고, 현미경으로 보는 방법이 있어요. 현미경은 정책적 사안에 대해서 조금 더 깊이 있고 세세하게 들여다보는 것이고, 정치라는 큰 현상을 보는 것인데요. 제가 보는 우리 한동훈 전 대표는 당에 들어와서 한 것이라고는 당을 망친 것밖에 없는 것 같아요. 그러니까 비대위원장으로 와서 총선을 결국은 참패를 했어요. 물론 그 책임에는 윤석열 전 대통령의 책임이 크다고 하지만 그 당시 최전선에서 총선을 진두지휘했던 한동훈 전 대표의 책임이 없다고 할 수는 없어요. 그런데 그런 책임에 대한 부끄러움과 수치심이 전혀 없어요. 그리고 그 후에 계속해서 일어났던 일련의 현상은 그렇지 않아도 어려운 당을 점점 더 어렵게 만들고, 오늘날의 참담한 당의 현상까지 만들어왔지요. 그런데 그분의 그런 행태에 대해서 윤리위는 결정을 내렸고, 어쨌든 제명처분됐잖아요. 제명처분된 사람을 따라서 같이 동행한다는 것은 천박한 패거리정치, 그리고 또 공과 사를 구분하지 못하는 어리석음이라고 봐야 되겠지요. 그런 의미에서 본다면 일부 강경파에 의해서 이런 분들의 이런 행위는 해당행위에 해당된다라는 이를테면 지적에 대해서 저는 공감하고 있습니다.▷김태현 : 그러면 잘라야 된다?▶조광한 : 네?▷김태현 : 그러면 나머지 같이 간 분, 제가 보니까 우재준, 박정훈, 배현진, 또 누구 있지요? 김경진 당협최고위원장, 김예지. 다 자른다?▶조광한 : 그런 분들에 대해서 이러이러한 계파활동과 그다음에 굉장히 부적절한, 공인으로서의 부적절한 처신에 대해서 이건 문제가 있는 거 아니냐라고 지적을 했고, 그것이 윤리위에 제소가 됐다면 그다음 판단은 윤리위에서 할 문제이지요. 왜냐하면 경고를 할 수도 있고, 여러 측면으로 나타날 수 있는 것이지요.▷김태현 : 한동훈 전 대표 다른 인터뷰 보니까 나는 당으로 돌아온다 그랬는데 당으로 돌아올 사람하고 시장 같이 간 게 뭐가 문제냐 이렇게 얘기하던데요.▶조광한 : 제명됐거나 선거 때문에 탈당한 사람들이 늘 그다음에 또 하는 얘기가 본인은 당으로 돌아온다라고 주장을 해요.▷김태현 : 그런데 못 돌아옵니까?▶조광한 : 그런데 우리 당에 준 상처, 당원들한테 준 상처로 본다면 이분을 과연 우리 당이 정서적으로 받아들일 수 있을 것이냐 이거 되게 중요한 거지요. 당의 주인은 당원이에요. 그런데 우리 당원들이 너무너무 싫어해요.▷김태현 : 그래요?▶조광한 : 네. 그건 이렇게 우리 여론조사를 통해 보면 나타나고. 제가 그때 말씀드렸잖아요. 고슴도치예요. 이 고슴도치가 본인이 사랑을 받아야 되고, 사랑을 줘야 될 대상과 본인이 거부해야 될 대상을 구분을 못 하고 있어요.▷김태현 : 알겠습니다. 여기서 마무리하겠습니다. 국민의힘의 조광한 최고위원이었습니다. 감사합니다.▶조광한 : 감사합니다.