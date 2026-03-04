[정치쇼] 김남국 "'현지 누나, 훈식이 형' 문자? 실제론 전달 안 했다…이병태, 과거 발언 사과해야"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 오늘 첫 번째 이너뷰의 주인공은 더불어민주당 대변인을 맡은 지 이제 딱 열흘 된 김남국 전 의원입니다. 당 대변인으로 복귀한 소감을 비롯해서 각종 정치현안에 대한 입장도 들어보지요. 대변인님, 안녕하세요.▶김남국 : 안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다.▷김태현 : 진짜 오랜만입니다.▶김남국 : 네. 여전하신 것 같습니다.▷김태현 : 김남국 대변인도 얼굴은 여전해요. 그런데 그동안 많은 일이 있었어요. 그렇지요? 직책도 많이 바뀌고요.▶김남국 : 네. 많은 일이라고 하는 게 여러 가지 함의를 포함하고 있는 것 같습니다.▷김태현 : 왜냐하면 직책이 현 의원, 전 의원, 그다음에 현 비서관, 지금 또 당 대변인까지요.▶김남국 : 네.▷김태현 : 이게 궁금하더라고요. 원래 약간 워크홀릭이잖아요. 의원 할 때도 간이침대 놓고 의원실에서 자고 이런 걸로 제가 알고 있는데요. 국회하고 청와대하고 지금 중앙당하고 어디가 업무강도가 제일 힘들어요?▶김남국 : 비교할 수 없을 정도로 청와대가 훨씬 압도적으로 업무강도가 세지요.▷김태현 : 그래요?▶김남국 : 국회라든가 당에서는 그래도 점심이라든가 저녁때 사람들을 만나는 일정이 가능한데, 청와대에 근무하는 동안 거의 3개월 가까이 아예 개인 일정을 소화하지 못할 정도였고요. 6개월을 근무하는 동안 사무실에서 자고 딱 토요일 하루만 개인정비하러 집에서 잤습니다.▷김태현 : 그래요? 원래 청와대가 격무라고, 다 이도 상한다고 어떤 정부라도 가리지 않고 그런 얘기들을 하던데요.▶김남국 : 그래서 저도 처음에 약간 이가 아파서, 어금니가 아파서 병원에 갔는데요. 충치인 줄 알았는데 충치가 아니라 그냥 잇몸이 흔들려서. 충치는 전혀 없고요.▷김태현 : 왜냐하면 제가 김남국 전 비서관 생각이 난 게 디지털소통비서관이잖아요. SNS 쪽 담당업무잖아요.▶김남국 : 네.▷김태현 : 그런데 최근에 대통령이 하루에도 몇 번씩, 주말에도 한 네다섯 번씩 부동산 관련 SNS를 올려서요. 다 그거 업무가 김남국 전 비서관 담당업무였잖아요.▶김남국 : 네. 저희가 대통령 계정을 관리하고 있었습니다.▷김태현 : 그렇지요? 그러면 담당비서관도 모르게 대통령이 새벽이라든지 글을 올린 겁니까?▶김남국 : 대통령께서 제가 알기로는 거의 반반, 대통령께서 직접 쓰시는 경우가 좀 늘었다라고 들었는데요. 아무래도 부동산정책과 관련되어서 사실 부동산정책에 아주 정밀한 어떤 그런 정책효과도 중요하지만 또 부동산정책이라고 하는 게 사실 시장 참여자들의 심리가 또 굉장히 좌우되는 거잖아요. 그래서 정책에 대한 일관된 신뢰를 부여하기 위해서 대통령께서 직접 강하게 이렇게 메시지를 내고 있는 거 아닌가 생각이 듭니다.▷김태현 : 알겠습니다. 디지털소통비서관 임명된 지 몇 개월 안 돼서 그만두고 당 대변인으로 복귀했는데 두 가지 점에서 화제가 됐어요. 하나는 당시 조국혁신당 합당 문제가 잘 안 돼서 당청 간에 이상기류가 있는 거 아니야? 뭐 친명과 친청 간의 관계가 삐그덕거리는 거 아니야? 이런 얘기들이 있었거든요. 그런데 대통령과 아주 가까운 김남국 전 비서관이 그만두자마자 당 대변인으로 복귀했어요. 이게 과연 무슨 시그널일까. 정청래 대표는 과연 김남국 대변인을 환영할까 이런 호사가들의 얘기도 있었잖아요. 어떻습니까, 정청래 대표가 뭐라고 하세요? 환영한다고 웰컴이라고 하나요, 아니면 왜 왔냐고 하시나요?▶김남국 : 정청래 대표님께서 여러 가지 제안을 해 주시고, 조언을 해 주시고, 말씀을 해 주셨기 때문에 제가 올 수 있었던 것이지. 환영을 해 주시지 않는데, 제안을 해 주시지 않는데 제가 감히 올 수가 없지요.▷김태현 : 당에서 받아라, 청와대에서 받아라 이렇게는 아니다?▶김남국 : 그렇게 할 수가 없습니다. 윤석열의 대통령실과는 다르기 때문에 그럴 수 없는 구조이고요. 제가 직전까지 대통령님을 모시고 가깝게 지근거리에서 보좌하고 있었는데 만약 당 구조가 어떤 다른 불편한 뭐가 있었다라고 한다면 당연히 올 수가 없었겠지요. 그러나 지금의 당은 다 똘똘 뭉쳐서 하나의 온 마음으로 대통령님을 보좌하고 국정수행을 뒷받침하겠다라는 친명 정말 그 마음밖에 없기 때문에 마음 편하게 제가 올 수 있었다라고 생각이 듭니다.▷김태현 : 그러면 오히려 친명의 핵심 중의 핵심인 김남국 전 비서관의 대변인으로 복귀한 게 당청 간의 이상기류가 없다, 잘 굴러간다는 걸 보여주는 방증이다 뭐 이런 말씀이신 거예요?▶김남국 : 저는 제가 그렇게 말씀을 드릴 수는 없고요. 저는 소통이라고 하는 부분에 있어서 작은 역할과 쓰임을 하기 위해서 온 것이고요. 그다음에 그것에 대한 어떤 정치적 해석과 평가의 영역은 평론가들의 몫이라고 생각이 됩니다.▷김태현 : 그런데 또 하나 들여다볼 건요. 현지 누나, 훈식이 형 논란. 이게 법적인 문제를 떠나서 어쨌든 정치적으로 논란이 있어서 그만둔 거잖아요. 그런데 바로 당 대변인으로 복귀하는 게 맞나라는 비판도 있었어요, 부적절하지 않나 하는. 그 부분은 어떻게 보세요?▶김남국 : 우선은 다시 한번 정말 여러 가지 어려운 점이 있는데, 국정운영과 대통령실에 작은 흠과 누라도 끼쳐서는 안 되는데 그런 점에 있어서 논란에 휘말렸다라는 점에서 다시 한번 죄송하다라는 말씀을 드리고 싶고요. 이게 법적인 어떤 그런 문제를 떠나서 만약 실체가 있는 일이었다라고 한다면 단순히 그냥 사직하는 것으로 끝나지 않고 더 나아가서 수사라든지 징계라든지 그런 쪽으로 더 나아갔을 겁니다. 그러나 단순하게 그냥 제가 그렇게 말만 그렇게 했을 뿐이고, 실제 전달한 바도 없고요. 그리고 그게 일회성으로 그랬던 것이 아니고, 그전에도 한번도 그렇게 전달한 적이 없었다라는 것을 그 두 분이 잘 알고 있을 거라고 생각이 되고요. 그리고 역대 그전에 문재인 정부에서도 단 한번도 인사추천이라고 하는 이름으로 인사를 청탁하거나 누군가를 추천하거나 한 적이 한번도 없습니다. 아주 가깝다라고 하는 조국 민정수석 때 그 당시에도,▷김태현 : 김남국 대변인이 당시에 가까웠으니까.▶김남국 : 당시에 가깝다고 알려져 있었잖아요. 민정수석실에 조국 민정수석을 비롯해서 여러 비서관님들이 다 친한 분들이었거든요. 단 한번도 제가 그렇게 추천을 해 본 적이 없고요. 그리고 또 더 나아가서 안산에 제가 지역구를 뒀지만 4년 근무하는 동안에 일체 안산시를 비롯해서 공적인 어떤 부분에 개입을 하거나 부탁을 해 본 적이 없습니다. 너무나 잘 아실 거라고 생각이 됩니다. 그래서 당에서도 그런 점을 잘 알아서 다시 한번 이렇게 중책을 맡겨주신 거라고 생각을 하고, 제 소임을 다하기 위해서 노력할 생각이고요. 더더욱 엄격하게, 청렴하게 일할 생각입니다.▷김태현 : 그러면 시중에 있는 사람들은 김남국 의원 또는 김남국 변호사일 때도 있을 거고, 김남국 비서관이 권력의 핵심과 가깝기 때문에 저기다 부탁하면 된다라고 청탁은 많이 들어왔으나 나는 그걸 실질적으로 현실화시킨 적은 없다 이런 얘기인 거잖아요. 부탁을 많이 들어왔다. 부탁받은 게 잘못은 아닌 거니까.▶김남국 : 부탁받은 것도 많지가 않고요.▷김태현 : 그래요?▶김남국 : 네, 거의 없고요. 일부 있으나 일체 그런 것들을 관여하지 않고 일만 했었습니다.▷김태현 : 그런데 왜 거기서 하필 훈식이 형, 현지 누나에게 전달하겠습니다 그 워딩 자체가 이렇게 사람들의 뭔가 감정선을 좀 건드리는 게 있어서요. 그런데 왜 그랬어요?▶김남국 : 그래서 그런 부분에 대한 부적절함을 제가 다시 한번 사과를 했고, 거기에 대한 책임을 지고 빠르게 사직을 하고 나왔던 것입니다.▷김태현 : 그러면 그때 그 의원의 부탁에 그렇게 대답한 거는 일종의 민원을 처리하는 김남국 비서관만의 방식이었던 겁니까? 그렇게 이해해야 되는 거예요?▶김남국 : 아니요. 그렇게 말하기에는 좀 어려울 것 같고요.▷김태현 : 알겠습니다. 현안을 좀 볼게요. 이병태 카이스트 교수를 총리급인 규제합리화위원회 부위원장. 언론에서는 그래도 이거는 홍준표 전 대표 책사였던 사람인데 대통령의 통합인선 아니냐라고 긍정적으로 평가하는 기류도 좀 있는 것 같기는 한데요. 조국혁신당에서 굉장히 반대해요. 왜냐하면 예전에 문재인 전 대통령을 강하게 비난한 게 있어서. 어떻습니까, 민주당 내에서는 이 인사를 어떻게 봐요?▶김남국 : 저도 이병태 교수가 여러 발언했던 것들이 매우 부적절했다라고 평가를 합니다. 예컨대 문재인 정부 시절에 있었던 소득주도성장이나 여러 가지 정책에 대한 비판은 할 수 있지만 그 비판의 표현의 있어서 사실 지킬 수 있는 선들이 있는데 그것을 훨씬 넘었지 않았나라는 생각이 들고요. 또 그거뿐만 아니라 세월호를 포함해서 또 친일발언 논란 이런 것들이 다 문제가 되고 있기 때문에요.▷김태현 : 친일을 할 수밖에 없었다 이런 거요.▶김남국 : 네. 그런 것들이 다 논란이 되고 있기 때문에 사실 이런 부분에 대한 과거에 있었던 발언들을 국민들에게 소상하게 진정성 있게 사과하거나 아니면 입장을 다시 한번 정리하는 것이 필요하지 않을까라는 그런 생각이 듭니다.▷김태현 : 그러면 대변인이 보시기에 이런 발언이 문제가 있었다는 건 대통령도 다 알고 있었을 거잖아요. 그럼에도 불구하고 이 중요한 자리인 총리급에 임명을 했어요. 그 의중, 의도 이건 뭐라고 짐작하세요?▶김남국 : 인사검증을 할 때 여러 가지 것들을 검증하게 되는데요. 아마 제일 먼저 보는 게 법적으로 문제가 되는 것, 그리고 도덕적인 논란, 흠결도 같이 함께 보게 되는데요. 도덕적인 흠결 논란도 층위를 둬서 아마 검증을 할 겁니다. 이게 직무와 관련된 것이 있는지, 아니면 직무 관련성이 없는 것인지 이런 것들을 볼 건데요. 이 사안과 관련되어서는 직무 관련성은 없다고 본 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.▷김태현 : 네.▶김남국 : 다만 그 내용 자체가 굉장히 어떻게 보면 오히려 민주당과 진보라든가 아니면 사회의 보편적인 정서에 반하는 어떤 그런 내용들이었기 때문에 이 부분에 대해서 민감하게 들여다봤을 거라고 생각이 되고요. 그럼에도 불구하고 대통령께서 인사를 할 때 가장 중요하게 생각한 것이 결국에는 실용, 성과, 통합 이런 것들을 본 것으로 생각이 되고요.▷김태현 : 네.▶김남국 : 대통령께서 경제, 외교, 사회의 어떤 여러 가지 정책들의 국정과제에 있어서 대체로 다 잘하고 있다라는 이런 평가를 받고 있는데요. 여론조사를 해 보면 우리 사회가 양극단으로 갈라져 있는데 통합에 조금 더 노력을 해야 된다라는 그 요구가 많거든요. 아마도 보수의 상징성 그런 어떤 통합 차원에서 이 인사를 쓰지 않았나라는 생각이 듭니다.▷김태현 : 그러면 조국혁신당에서 재고를 요청했지만 정부와 여당 입장에서는 그대로 간다 이런 거지요? 해명은 이병태 교수에게 맡기고요. 그런 취지로.▶김남국 : 뭐 지켜봐야 될 것 같습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 이게 청문회가 있는 자리는 아니지요?▶김남국 : 청문회가 있는 자리는 아닌 걸로 알고 있고요. 과거에 원래는 부총리급 자리였는데 총리급으로 격상이 된 자리입니다.▷김태현 : 대통령 직속이니까 그렇겠지요.▶김남국 : 네.▷김태현 : 그리고 어제 국민의힘이 청와대까지 도보행진을 했는데요. 사법개혁 3법에 대해서 대통령의 거부권 행사를 촉구했어요. 그런데 대통령은 지금 국빈방문 중이기 때문에 대통령에게 항의서한 이런 거는 전달하지 못했었고. 어떻습니까, 대통령이 거부권을 행사할 것 같아요?▶김남국 : 행사하지 않으실 것 같은데요. 지금 사법개혁 3법이라고 하는 이 법안들이 사실 지금 국민의힘에서 이렇게 비판하는 그런 내용이 전혀 아니거든요. 원래 사법부가 가지고 있었던 여러 가지 기득권을 사실 깨부수고 헌법상 보장된 국민의 재판받을 권리, 신속한 재판, 공정한 재판 이러한 것들을 조금 더 확대하는 그런 법안들이거든요. 그렇기 때문에 사실 만약 국민의힘이 비판을 하고 반대를 하려고 한다면 지난 7, 8개월 동안 국회 상임위에서 토론하는 동안에 이 법안을 어떻게 바꿔야 되는지 단어, 조문 이런 것들 가지고, 이런 대안을 가지고 토론하면서 논의하는 데 참여해서 비판하고 좋은 법안을 만드는 데 노력했어야 되는데요. 토론하고 법안심사 할 때는 그때는 사실 보이콧하고 해태하면서 들어오지 않았었거든요. 그런데 이미 다 통과된 다음에 저렇게 장외로 나가서 하는 모습 자체가 부적절해 보이지 않나 하는 생각이 듭니다.▷김태현 : 국민의힘의 장동혁 대표가 이 3법이 사법질서 파괴, 헌정질서 파괴는 물론이거니와 대한민국의 종말을 불러올 것이다 이렇게 어제 강하게 얘기했거든요. 여기에 대해서 반박하는 민주당 김남국 대변인의 논평은요?▶김남국 : 이게 뭐 반박이 필요한 건지 모르겠는데요. 우리가 헌정 중단이라든지 종말이라든지 헌정질서 중단이라든지 헌정파괴 이런 말을 쓰는 것은 헌정사에서 5.16 군사쿠데타라든지 이러한 어떤 중대한 헌정사의 중단이 있을 때 그렇게 표현을 했는데요. 다른 날도 아니고 역사적인 3.1절 기념일에 장외로 나가서 극우유튜버들과 함께하면서 저런 극단적인 어떤 수사(修辭), 언어를 쓰는 것 자체가 저는 공감 전혀 아마 국민들이 공감을 하지 못할 거라고 생각이 되고요.▷김태현 : 네.▶김남국 : 또 하나가 저 장외집회의 사진에서 한번 느낄 수 있는 것이 지난해만 하더라도 원외위원장이나 원내에 있는 국민의힘 의원들이 함께하는 모습이 있었는데요. 지금 저 사진 속에서 볼 수 있듯이 원외와 현역의원들의 참여율이 현저하게 떨어진 느낌이 듭니다.▷김태현 : 어제 언론보도에 따르면 의원 한 80명, 그다음에 원외위원장 합쳐서 140명이라고.▶김남국 : 그렇게 보도가 됐는데요. 실제 참여한 거는 아니라는 또 보도가 있거든요. 참여한 사람들 보도에 따르면요.▷김태현 : 네.▶김남국 : 그리고 또 참여한 유튜버들이 극우, 소위 말해서 윤어게인을 옹호하는 그런 유튜버들이 따라붙었다라고 이야기를 하고 있기 때문에 지금 대한민국 중단, 헌정질서 파괴 이런 것을 이야기한 게 아니라 오히려 국민의힘 자멸의 날이 아니었나 이런 생각이 듭니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그런데 법안 관련해서요. 조희대 대법원장도 어제 출근길에 대통령께 심사숙고를 부탁합니다, 거부권 행사해 주세요. 이런 얘기를 했거든요. 그런데 민주당의 이성윤 의원이 지금 조희대 대법원장 탄핵안 준비한다는 얘기가 있어서요. 어때요? 조희대 대법원장 임기는 얼마 안 남았잖아요.▶김남국 : 아마 2027년 가을까지인 걸로 알고 있고요.▷김태현 : 2027년이요?▶김남국 : 네.▷김태현 : 1년이 더 남았네요.▶김남국 : 네.▷김태현 : 탄핵안 실제로 준비합니까?▶김남국 : 그거는 개별 의원실에서 하는 것을 당에서 모든 것을 막 다 일일이 들여다볼 수는 없어서 그건 확실히 알 수는 없을 것 같고요.▷김태현 : 네.▶김남국 : 어제 조희대 대법원장이 했던 말을 보면 이해하기, 납득하기 어려운 점이 있어요. 어제 보게 되면 이 수치를 다 외워오셨던 것 같더라고요.▷김태현 : 사법 신뢰도?▶김남국 : 네. 사법 신뢰도 하면서 WJP, 월드 저스티스 프로젝트라고 법치주의 지수를 객관적으로 이야기를 하면서 우리나라가 19위다. 그래서 굉장히 다른 어떤 선진국에 비해서 높다라고 이야기를 하는데요. 우리나라 경제 수준, 사회문화 수준, 초일류 대기업들이 있다라는 것들을 생각하면 19위라고 하는 게 과연 상대적으로 높은 건가. 높지 않다라고 생각이 들고요. 저희 밑에 있는 국가들을 보면 체코, 포르투갈, 우루과이, 프랑스, 슬로베니아, 미국 이래요. 그런데 미국이 25위에 있는데, 미국은 저희가 익히 알다시피 인종차별과 법치와 치안과 이런 것들이 안전하지 않은 나라로 알려져 있잖아요. 그래서 이런 나라들과 우리나라를 비교하면서 19위로 사법행정이 높다라고 대법원장이 과연 말할 수 있나라는 생각이 들고요.▷김태현 : 네.▶김남국 : 지표를 또 하나하나 뜯어봤어요. 그랬더니 우리가 좋은 평가를 받는 건 역시나 치안과 법치주의, 안전 이런 부분에 있어서 높은 평가를 받았고요. 민사사법행정, 그리고 인터넷으로 모든 서류들이 전자소송으로 할 수 있다라는, 신속한 재판을 받을 수 있다라는 접근성 이런 점에서 높은 점수를 받았고요. 오히려 부패와 관련된 견제, 그리고 형사사법과 관련된 공정성 이런 부분에 있어서는 여전히 낮은 점수를 받아서 19위예요.▷김태현 : 네.▶김남국 : 그래서 부족하다라고 국민들 앞에, 사법불신에 대해서 국민에 대한 어떤 사법불신을 해소하기 위해서 이 사법개혁에 대한 더 방안을 만들기 위한 노력을 해야 될 대법원장이 이런 어떤 데이터를 왜곡해서 오히려 조금 잘못 인용하시지 않았나라는 생각이 듭니다.▷김태현 : 알겠습니다. 이거 볼게요. 대변인님, 정청래 의원하고 이성윤 의원이 재명이네마을에서 강퇴당했잖아요. 최민희 의원도 강퇴당했어요. 최근에 뉴이재명 이런 신조어도 생기고요. 어떻습니까, 언론에서 보기에는 이거 지지층이 분열하는 거 아니야라는 시각들도 있는데, 이 부분에 대해서는요. 혹시 신경쓰이거나 그렇지는 않았나요? 왜냐하면 야당 때는 그래도 이런 일이 없었잖아요.▶김남국 : 분열로 보기에는 어려운 것 같고요. 이재명 대통령께서 취임한 이후에 여러 정책들을 내놨고, 그 정책의 성과가 나오고 있었잖아요. 그리고 그 정책의 성과가 굉장히 실용적이어서 주식도 6300, 그다음에 부동산과 관련돼서 정책효과도 나오고, 중도보수적인 어떤 그런 정책이 나오다 보니까 기존의 어떤 전통적인 지지층을 더 넘어서는 중도 보수적인 지지층이 계속 확장되고 있다라고 생각이 됩니다. 그러면서 기존의 어떤 지지층과 융화되는 어떤 그런 과정으로 이해하지 이것을 갈등으로 보기에는 좀 어렵지 않나라는 생각이 듭니다.▷김태현 : 대변인님, 안산시장 나갑니까? 언론에 실제로 안산시장 출마설 그런 보도가 있었잖아요. 왜냐하면 예전 지역구였으니까요.▶김남국 : 그렇게 말씀해 주시는 건 너무나 감사한 일인데요. 접수가 다 끝났습니다.▷김태현 : 이제 후보자 접수가 끝났어요?▶김남국 : 네. 접수가 다 끝났습니다.▷김태현 : 그러면 이제 아예 못 나가는 거예요?▶김남국 : 그렇지요.▷김태현 : 그래요?▶김남국 : 네. 접수가 다시 3차가 열리지 않는 이상은 어려운 상황이고요. 이제 용인, 화성, 시흥 이런 데는 도시가 성장하는데 안산이 계속 인구가 빠져나가고, 지역경제가 활성화가 안 된 그런 부분에 대해서 좀 젊은 시장이 나와서 좀 바꿔줬으면 좋겠다 그런 말씀을 많이 들었는데요. 저는 조금 이번에 어려움이 있어서 출마를 못 했습니다.▷김태현 : 접수가 끝났다.▶김남국 : 네.▷김태현 : 알겠습니다. 지금까지 민주당 김남국 대변인이었습니다. 감사합니다.▶김남국 : 감사합니다.