뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

BTS 5집 '아리랑' 트랙 리스트 공개…타이틀곡은 '스윔'

김경희 기자
작성 2026.03.04 10:49 조회수
방탄소년단(BTS) 5집 트랙리스트 (사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)
▲ 방탄소년단(BTS) 5집 트랙리스트

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 20일 발표하는 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 트랙 리스트를 공개했습니다.

방탄소년단은 공식 SNS를 통해 타이틀곡 '스윔'(SWIM)과 '보디 투 보디'(Body to Body), '훌리건'(Hooligan), '에일리언스'(Aliens), 'FYA', '2.0' 등 5집 앨범에 담을 14곡의 제목을 올렸습니다.

소속사 빅히트뮤직은 이번 새 앨범이 "방탄소년단의 정체성과 지난 여정에서 쌓은 정서를 아우른다"며 "방탄소년단은 지난해 여름 미국 LA에서 송라이팅 세션을 열고 음악을 작업했다. 디플로, 라이언 테더, 엘 긴초 등 스타 프로듀서들이 참여했다"고 소개했습니다.

'스윔'은 얼터너티브 팝 장르 곡으로, 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래합니다.

리더 RM이 작사에 참여해 밀려오는 흐름을 거스르기보다 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지를 '삶에 대한 사랑'으로 풀어냈습니다.

첫 트랙 '보디 투 보디'는 공연장을 찾은 관중과 함께 즐기겠다고 외치는 노래입니다.

'훌리건'은 세계를 누비며 길을 개척해 온 시간을 되짚는 곡이며, '에일리언스'는 세상을 향한 포부를 담은 곡입니다.

'2.0'은 새로운 국면에 들어선 일곱 멤버의 현재를 보여줍니다.

'No.29'와 '메리 고 라운드'(Merry Go Round)는 반복되는 인생의 굴레를 버텨내는 이야기를 담았고, '노멀'(NORMAL)은 무대 안팎에서 느끼는 감정을 표현했습니다.

'라이크 애니멀스'(Like Animals)는 뜨겁게 살아가는 의지를, '데이 돈트 노 바웃 어스'(they don't know 'bout us)는 "우린 그저 우리일 뿐"이라는 자신감 있는 메시지를 담았습니다.

'원 모어 나이트'(One More Night)는 황홀한 순간에 더 머물고 싶은 마음을 노래했으며, '플리즈'(Please)는 어떤 상황에서도 함께하고 싶다는 솔직한 감정을 전합니다.

이번 앨범은 너에게 달려가겠다는 고백을 주제로 한 '인투 더 선'(Into the Sun)을 마지막으로 끝납니다.

방탄소년단은 앨범 발매 다음 날인 21일 서울 광화문 광장 일대에서 무료 컴백 공연을 가질 예정입니다.

이 무대는 넷플릭스에서 190개 국으로 생중계됩니다.

(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지