바르셀로나, 국왕컵 결승행 실패…대회 2연패 무산

▲ 2025-2026 코파 델 레이(국왕컵) 준결승 탈락에 낙담하는 FC바르셀로나 선수들

스페인 프로축구 FC바르셀로나가 아틀레티코 마드리드의 벽을 넘지 못하고 2025-2026 코파 델 레이(국왕컵) 준결승에서 탈락하며 대회 2연패 달성에 실패했습니다.바르셀로나는 오늘 스페인 바르셀로나의 캄노우에서 열린 아틀레티코 마드리드와의 2025-2026 국왕컵 준결승 2차전에서 마르크 베르날의 멀티 골과 하피냐의 페널티킥 득점을 합쳐 3대 0으로 승리했습니다.하지만 지난달 13일 준결승 1차전에서 4대 0 참패를 당한 바르셀로나는 1·2차전 합계 4대 3으로 밀려 결승행 티켓을 아틀레티코 마드리드에 헌납했습니다.이로써 국왕컵 역대 최다 우승(32회)에 빛나는 '디펜딩 챔피언' 바르셀로나는 대회 2연패와 33번째 우승 도전에 실패했습니다.바르셀로나는 1골만 더 터트렸다면 승부를 연장으로 이끌 수 있었지만 끝내 추가 골을 꽂지 못했습니다.아틀레티코 마드리드를 상대로 볼 점유율에서 70.9%-29.1%로 압도한 바르셀로나는 슈팅 수도 21개(유효 슈팅 9개)-7개(유효 슈팅 2개)로 크게 앞섰던 터라 3골은 아쉬울 수밖에 없습니다.바르셀로나는 전반 29분 만에 페널티지역 왼쪽으로 파고든 라민 야말의 크로스를 받은 베르날이 골 지역 정면에서 오른발로 방향을 바꿔 선제골을 만들며 리드를 잡았습니다.전반 추가시간에는 페널티지역 정면으로 쇄도하던 페드리가 수비수 발에 걸려 넘어져 페널티킥을 유도했고, 하피냐가 키커로 나서 추가 골을 꽂으며 달아났습니다.전반을 2대 0으로 마친 바르셀로나는 후반 27분 주앙 칸셀루가 투입한 크로스를 베르날이 골 지역 왼쪽으로 달려들며 왼발로 두 번째 골을 넣어 3대 0을 만들며 대역전극의 희망을 품었습니다.승부를 연장으로 끌고 가려면 1골이 더 필요했지만 끝내 득점이 터지지 않았고, 바르셀로나는 홈에서 3대 0 대승을 거뒀지만, 준결승 탈락의 고배를 마셔야 했습니다.바르셀로나를 잡은 아틀레티코 마드리드는 빌바오-레알 소시에다드 승자와 대망의 결승전을 치릅니다.(사진=게티이미지)