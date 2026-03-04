'일본 빙속 전설' 다카기 미호, 세계선수권 마치고 은퇴

▲ 은퇴 발표한 일본 다카기 미호

일본 스피드 스케이팅의 간판 다카기 미호가 현역 은퇴를 선언했습니다.다카기는 자신의 SNS를 통해 "2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 세계선수권대회는 마지막 경쟁 무대가 될 것"이라며 "여러분 모두가 그리울 것"이라고 밝혔습니다.이어 "대회 이후의 계획과 자세한 내용은 일본에 돌아간 뒤 공식적인 자리에서 말씀드리겠다"고 덧붙였습니다.다카기는 네 차례 올림픽에서 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 4개를 합쳐 10개의 메달을 획득한 일본 빙속의 전설입니다.일본 여자 선수 가운데 올림픽 최다 메달 기록을 세웠습니다.2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서는 여자 500ｍ, 여자 1,000ｍ, 여자 팀 추월에서 각각 동메달을 목에 걸며 건재함을 과시했습니다.2019년 3월에 세운 여자 1,500ｍ 세계기록은 현재까지도 깨지지 않고 있습니다.다카기의 마지막 무대가 될 세계선수권대회는 오는 6일부터 9일까지 네덜란드 헤이렌베인에서 열립니다.(사진=다카기 미호 인스타그램 캡처, 연합뉴스)