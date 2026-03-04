뉴스
'일본 빙속 전설' 다카기 미호, 세계선수권 마치고 은퇴

하성룡 기자
작성 2026.03.04 10:41 조회수
'일본 빙속 전설' 다카기 미호, 세계선수권 마치고 은퇴
▲ 은퇴 발표한 일본 다카기 미호

일본 스피드 스케이팅의 간판 다카기 미호가 현역 은퇴를 선언했습니다.

다카기는 자신의 SNS를 통해 "2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 세계선수권대회는 마지막 경쟁 무대가 될 것"이라며 "여러분 모두가 그리울 것"이라고 밝혔습니다.

이어 "대회 이후의 계획과 자세한 내용은 일본에 돌아간 뒤 공식적인 자리에서 말씀드리겠다"고 덧붙였습니다.

다카기는 네 차례 올림픽에서 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 4개를 합쳐 10개의 메달을 획득한 일본 빙속의 전설입니다.

일본 여자 선수 가운데 올림픽 최다 메달 기록을 세웠습니다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서는 여자 500ｍ, 여자 1,000ｍ, 여자 팀 추월에서 각각 동메달을 목에 걸며 건재함을 과시했습니다.

2019년 3월에 세운 여자 1,500ｍ 세계기록은 현재까지도 깨지지 않고 있습니다.

다카기의 마지막 무대가 될 세계선수권대회는 오는 6일부터 9일까지 네덜란드 헤이렌베인에서 열립니다.

(사진=다카기 미호 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
